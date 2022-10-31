НАТО призывает Россию вернуться к «зерновой сделке»

Nuotr. aut. A. Pliadis (KAM)

Североатлантический Альянс призвал Россию срочно возобновить участие в «зерновой сделке», заключенной при посредничестве ООН, которая позволила Украине возобновить экспорт зерна через Черное море в условиях глобального продовольственного кризиса, говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, которую цитирует Reuters.

«Президент Путин должен прекратить превращать продовольствие в оружие и прекратить свою незаконную войну против Украины. Мы призываем Россию пересмотреть свое решение и срочно возобновить соглашение, что позволит продовольствию попасть к тем, кто в нем больше всего нуждается», — отметила она.

Лунгеску добавила, что все члены Альянса поддерживают соглашение, которое было достигнуто с помощью Турции, отметив, что экспорт зерна из Украины в ее результате помог снизить цены на продовольствие во всем мире.

Напомним, 29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации «зернового соглашения», назвав терактом атаки против военных кораблей в Севастопольской бухте. В Минобороны РФ заявили, что целью атаки в Севастопольской бухте стали корабли Черноморского флота, которые якобы были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора.

В ООН прокомментировали, что «поддерживают контакты» с российскими властями после сообщений о выходе из инициативы. ЕС и США в свою очередь призвали РФ возобновить участие в «зерновой сделке».