Зерновая сделка спасла миллионы людей — ООН

Nuotrauka BNS/ Vygintas Skaraitis

Экспорт продовольствия и удобрений по Черному морю смог повлиять на снижение стоимости основных продуктов питания в мире и спасти от крайней нищеты около 100 млн человек. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает пресс-службу генерального секретаря ООН.

«Индекс цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН снижался семь месяцев подряд. Согласно нашим оценкам на основе модели Международного валютного фонда, снижение цен на основные продукты питания спасло непрямым образом около 100 млн человек от крайней бедности», — сказал он.

Также представитель генсека сообщил, что ООН понимает сложности, стоящие на пути продления договоренностей об экспорте зерна, но считает, что их можно преодолеть.

«Договоренности могут быть продлены автоматически 19 ноября, если у сторон не будет возражений», — сказал Дюжаррик.