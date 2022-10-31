Для украинских военных – удаленные учения в Военной академии Литвы

На прошлой неделе в Литовской военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса прошли дистанционные курсы для украинских военных по подготовке командного состава.

Целью этих курсов является повышение управленческих компетенций украинских курсантов и младших офицеров, сообщило в воскресенье Министерство обороны Литвы.

Курс «Процедуры командования войсками в движении» (англ. Troop Leading Procedures in Movement) является составной частью Программы повышения оборонного образования НАТО. Эти курсы дают базовые теоретические и практические знания о процедурах управления подразделениями.

По заявке, поданной украинской армией, учения проводятся уже в четвертый раз.

Всего Литовская военная академия уже подготовила на этих курсах более 120 военных младшего командного состава украинской армии. Они приобрели практические знания, применение которых позволит им более эффективно управлять небольшими воинскими подразделениями на поле боя.

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