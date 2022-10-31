Согласован план перемещения 14 судов по «зерновому коридору»

Nuotrauka BNS/ Andrius Ufartas

Организация Объединенных Наций, Турция и Украина согласовали план перемещения 14 судов по «зерновому коридору». Об этом в воскресенье, 30 октября, сообщает Reuters.

В заявлении Совместного координационного центра (СКЦ) отмечено, что три делегации также согласились провести инспекции для 40 судов, что отправляются, в понедельник, 31 октября.

«Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 14 судов — 12 идущих из Украины и два прибывающих. Делегация ООН проинформировала делегацию Российской Федерации о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ», — сказано в сообщении.



Там уточнили, что в соответствии с процедурами центра все участники координируют свои действия со своими военными и другими органами для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов в рамках зерновой сделки.

В СКЦ добавили, что еще шесть судов в рамках зерновой сделки вышли из украинских портов в воскресенье, 30 октября.

«Сегодня, 30 октября, шесть судов, перевозящих 186 426 тонн зерна и других продуктов питания, отправились в рейс, но еще не вошли в морской гуманитарный коридор», — сказано в сообщении.