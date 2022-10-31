Зеленский призвал исключить Россию из G20

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из стран G20 в свете решения Москвы приостановить исполнение «зерновой сделки», сообщает Deutsche Welle.

«Как Россия может быть среди других в G20, если сознательно работает на голод на нескольких континентах? Это нонсенс. России не место в «двадцатке», — заявил глава украинского государства в вечернем видеообращении.

По словам Зеленского, с сентября в «зерновом коридоре» скопилось уже 176 судов, не имеющих возможности пройти по своему маршруту. Некоторые зерновозы ожидают уже более трех недель, подчеркнул украинский президент.