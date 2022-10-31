В Литве остались несколько сотен мигрантов, нелегально прибывших в страну

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С начала наплыва мигрантов в Литве осталось чуть более 300 иностранцев, въехавших в страну нелегально, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

«Сейчас в Литве находятся 329 мигрантов, но их количество меняется каждый день, потому что они уезжают. То трое не вернутся, то семь. Они тают, как снег весной», — сказал BNS представитель пограничных сил Гедрюс Мишутис.

По его словам, в этом году 640 иностранцев добровольно выехали в страны происхождения, еще 15 были возвращены в принудительном порядке.

«Большинство из них, конечно, граждане Ирака», — сказал Мишутис.

Около 2,6 тыс. мигрантов с начала года бежали или покинули места своего проживания в Литве, получив право на передвижение.

По словам Мишутиса, в прошлом году бежали или вернулись в страны своего происхождения еще несколько сотен мигрантов.

Как сообщили BNS в Департаменте миграции, убежище было предоставлено 139 таким иностранцам.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тыс. человек. Литва называет приток мигрантов из Беларуси, начавшийся год назад, гибридной атакой минского режима.

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