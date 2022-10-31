Лавров подтвердил готовность РФ к переговорам по Украине

Российская сторона по-прежнему готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Готовность России, включая ее президента Путина, к переговорам остается неизменной», — сказал Лавров в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса» в эфире Первого канала.

По словам министра, «за последние полгода было несколько инициатив со стороны американцев и некоторых других западных коллег, просивших о телефонных разговорах с российским лидером».

«Некоторые министры иностранных дел обращались ко мне с такой же просьбой. Мы всегда давали согласие, мы всегда будем готовы выслушать возможные предложения по снижению напряженности западных коллег», — отметил глава МИД РФ.

По его словам, российская сторона «всегда готова выслушать наших западных коллег, если они обратятся с очередной просьбой организовать разговор».

«Если к нам будут обращаться с реалистичными предложениями, опирающимися на принципы равноправия и взаимного уважения интересов, направленными на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран в этом регионе за нами, как это всегда было в прошлом, дело не станет», — заявил Лавров.

В украинском МИДе считают, что заявление Лаврова о готовности к переговорам – это не что иное, как очередная дымовая завеса, чтобы выиграть время на фоне поражений российской армии.

Единственным реалистичным предложением относительно возможных переговоров с Россией должно быть немедленное прекращение Путиным войны против Украины и вывод российских войск за границы по состоянию на 1991 год, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.