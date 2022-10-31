Социал-демократы Литвы создают аналитический центр – Институт солидарности

Liutauras Gudžinskas/ Nuotrauka BNS/Žygimantas Gedvila

Оппозиционная Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) создает аналитический центр — Институт солидарности, который будет заниматься образовательной, исследовательской и аналитической деятельностью.

В ознаменование начала деятельности института в Вильнюсском университете совместно с Фондом Фридриха Эберта и Европейским фондом прогрессивных исследований проводится международная научная конференция «Подорожание жизни: вызовы и решения солидарности в странах Балтии».

Зампредседателя ЛСДП Лютаурас Гуджинскас отметил, что стратегической целью института является просвещение жителей Литвы, сообщила партия.

«До сих пор в Литве представление о том, что лекарство от всех болезней — это как можно больше конкуренции между людьми и как можно меньше государства. Мы считаем это устаревшим мышлением. Чем дальше, тем больше мы ощущаем его последствия в последнее время. Нынешнее резкое повышение цен — это всего лишь один, но очень серьезный тревожный звоночек», — цитируются слова Гуджинскаса в сообщении партии.

По словам заместителя председателя ЛСДП, для развития деятельности Института солидарности будет осуществляться сотрудничество с важнейшими аналитическими центрами европейских левых сил.

Вступивший осенью в силу новый Закон о политических организациях позволил партиям создавать аналитические центры. Согласно ему, партии могут создавать некоммерческие организации, аналитические центры, целью которых является осуществление аналитической, исследовательской и образовательной деятельности.

О создании аналитического центра также уже заявил правящий Союз Отечества-Христианские демократы Литвы (консерваторы). Они создают Институт европейского правого направления.

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