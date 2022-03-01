НАТО развертывает элементы сил реагирования

Nuotr. aut. A. Pliadis (KAM)

НАТО в связи с ситуацией на Украине впервые в контексте коллективной обороны развертывает элементы Сил реагирования альянса. Об этом говорится в заявлении Военного комитета Североатлантического альянса, распространенном в понедельник в Брюсселе по итогам экстренного заседания.

«Планы обороны НАТО были приведены в действие, и в результате впервые в контексте коллективной обороны развертываются элементы Сил реагирования НАТО», — отмечается в нем.

В заявлении также указывается, что шаги в этом направлении были предприняты быстро и своевременно, поэтому «оборонный щит готов защищать союзников» и сам альянс «от агрессии».

Также в заявлении говорится, что многие страны — члены НАТО предложили оказать Украине военную и гуманитарную помощь в связи с проведением Россией военной операции в этой стране. «Многие союзники по НАТО предложили оказать военную поддержку и гуманитарную помощь Украине. Координация имеет ключевое значение», — отмечается в нем.

В заявлении также указывается, что все участники заседания осудили «вопиющее и необоснованное нападение России на Украину», а также «продолжающееся наступление российских вооруженных сил [в этой стране], приведшее к жертвам, в том числе среди гражданского населения».

Также начальники генштабов НАТО рассмотрели будущую стратегию в области сдерживания и обороны. «Начальники штабов обороны рассмотрели будущую стратегию НАТО в области сдерживания и обороны, а также текущую деятельность по обеспечению бдительности во всех сферах и на всей территории [стран НАТО]. НАТО укрепила оборонительные позиции в восточной части альянса наращиванием сухопутных и военно-воздушных сил, а также военно-морских сил и средств», — отмечается в заявлении.