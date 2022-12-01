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НАТО усиливает присутствие от Балтийского до Черного моря

Фото BNS/Жигимантаса Гядвилы

Североатлантический альянс усиливает свое присутствие от Балтийского моря до Черного моря в ответ на агрессию РФ. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте.

«Сегодня на нашей встрече мы обсуждали безопасность в Черноморском регионе, который имеет стратегическое значение для всего НАТО и вызовы, спровоцированные незаконной войной России в Украине. В ответ на агрессию РФ НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского до Черного моря», — отметил он.

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По словам Столтенберга, НАТО создает новые боевые группы.

«Включая ту, которую возглавляет Франция здесь, в Румынии. Истребители из Канады также помогают сохранить ваше небо, а американские ракеты Patriot усиливают вашу защиту. Это посылает четкий сигнал о том, что НАТО здесь и мы сделаем все необходимое, чтобы защитить всех членов Альянса», — подчеркнул генсек НАТО.

korrespondent.net

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