НАТО усиливает присутствие от Балтийского до Черного моря

Североатлантический альянс усиливает свое присутствие от Балтийского моря до Черного моря в ответ на агрессию РФ. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте.
«Сегодня на нашей встрече мы обсуждали безопасность в Черноморском регионе, который имеет стратегическое значение для всего НАТО и вызовы, спровоцированные незаконной войной России в Украине. В ответ на агрессию РФ НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского до Черного моря», — отметил он.
По словам Столтенберга, НАТО создает новые боевые группы.
«Включая ту, которую возглавляет Франция здесь, в Румынии. Истребители из Канады также помогают сохранить ваше небо, а американские ракеты Patriot усиливают вашу защиту. Это посылает четкий сигнал о том, что НАТО здесь и мы сделаем все необходимое, чтобы защитить всех членов Альянса», — подчеркнул генсек НАТО.korrespondent.net