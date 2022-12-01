НАТО усиливает присутствие от Балтийского до Черного моря

Фото BNS/Жигимантаса Гядвилы

Североатлантический альянс усиливает свое присутствие от Балтийского моря до Черного моря в ответ на агрессию РФ. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте.

«Сегодня на нашей встрече мы обсуждали безопасность в Черноморском регионе, который имеет стратегическое значение для всего НАТО и вызовы, спровоцированные незаконной войной России в Украине. В ответ на агрессию РФ НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского до Черного моря», — отметил он.