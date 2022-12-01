Литва передаст украинским военным зимнюю одежду на сумму более 2 млн евро

Как сообщили BNS в министерстве, у компании Omniteksas закуплено одежды примерно на 1 млн евро, у компании Jurgava – примерно на 200 тыс. евро.

Вице-министр обороны Вилюс Семешка сообщил в среду, что министерство закупает у Audimas Supply одежду еще на 1,16 млн евро.

«Агентство оборонных ресурсов Минобороны заключило контракт с компанией Audimas Supply на закупку теплых джемперов на 1,16 млн евро», — написал он в Facebook в среду.

В Минобороны сообщили, что компания решила за свой счет пошить дополнительно одежду для украинской армии и бесплатно предоставит тысячу флисовых джемперов вместе с одеждой, закупленной министерством.

«Мы благодарим литовский бизнес за солидарность с государством, которое защищается от агрессии оккупантов и борется за свою свободу. Вместе с Украиной в это непростое время все люди доброй воли в Литве, даже небольшая помощь может быть жизненно важной», — приведены в пресс-релизе слова министра обороны Арвидаса Анушаускаса.

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