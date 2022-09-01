Науседа: 29 лет назад, избавившись от оккупантов мы стали примером для других стран

По словам главы государства, война России против Украины еще раз напомнила нам о том, что мы живем в опасном соседстве, поэтому мы должны вместе с другими свободными странами отстаивать свои достижения.

Он подчеркнул, что сегодня Литва является «одним из самых искренних помощников Украины» и вместе со своими ближайшими партнерами делает очень многое для того, чтобы «напрасно запланированное в Москве возрождение империи зла провалилось не только в окрестностях Киева», но и в Херсоне, на Донбассе и в Крыму».

Витаутас Ландсбергис, первый лидер Литвы после восстановления независимости, также заявил, что в годовщину вывода российской армии следует верить, что « и Украина рано или поздно простится со своими оккупантами».

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Он также подчеркнул важную роль Бориса Ельцина, первого президента России, в соблюдении соглашения.

Ландсбергис напомнил, что последний солдат покинул Литву 31 августа 1993 года, незадолго до полуночи.

«А 1 сентября было первым настоящим днем ​​свободы», — сказал Ландсбергис.

«Порадуемся тому, что нам подарено и по нашей собственной воле, и по милости промысла, а может быть, и судьбой, и, конечно, по воле и требованию многих литовских людей, миллионами шедших на Балтийский путь и другие мероприятия в борьбе за свободу: мы в своем доме, мы на своей земле, и непрошенные вооруженные гости здесь нам не нужны. Всего доброго, и мы даже не говорим «до свидания»», — сказал он.

На Лукишской площади состоялась церемония поднятия государственного флага Литвы, а погибших почтили минутой молчания. Военные роты почетного караула литовской армии исполнили показательную программу с салютными залпами.

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Участвовавший в мероприятии посол Украины в Литве Петр Бешта напомнил, что цена оккупации для Литвы была «невообразимо высока» и достигла 380 тысяч. людей, которые были сосланы, замучены, преследованы, убиты.

«Режим Путина создал очередного нацистского монстра, который не может существовать без крови и боли, разрушения и ненависти. Прошло полгода с начала российской агрессии против Украины. Мы должны вместе остановить это, восстановив независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины», — подчеркнул посол, поблагодарив Литву за ее вклад в помощь Украине.

Хотя Литва объявила о восстановлении независимости 11 марта 1990 года, последний военный эшелон российской оккупационной армии покинул страну лишь 31 августа 1993 года, за десять минут до полуночи.

До вывода российской армии на территории Литвы было дислоцировано примерно пять дивизий — около 34,5 тыс. военных, около тысячи танков, 180 самолетов и 1,9 тыс. едини бронетехники.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено