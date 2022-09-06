Науседа: цена на электроэнергию должна фиксироваться на уровне в 24 центов

Согласно порядку, утвержденному правительством в конце мая, с июля по конец декабря государство покрывает расходы бытовых потребителей за электроэнергию в размере до 9 центов за 1 кВтч, но не более чем до 24 центов.

Президент сообщил, что в понедельник попросил премьер-министра Ингриду Шимоните просчитать несколько вариантов, по которым можно было бы оценить фискальный эффект этих мер и решить, «сколько государство способно взять на свои плечи».

«Это зависит от финансовых возможностей государства. Мы говорили о горизонтальном принципе, то есть — для всех, но с целью зафиксировать как можно ниже цену, которую люди будут платить за электроэнергию с 1 января», — сказал Науседа о компенсационных мерах.

Премьер-министр Ингрида Шимоните, которая обсудила с президентом компенсационные меры, заявила в понедельник, что для компенсации роста цен на энергоносители в государственном бюджете следующего года потребуется более 1 миллиарда евро.

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