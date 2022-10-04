Науседа Маску: украв колеса, не становишься владельцем автомобиля

Основатель Tesla и SpaceX создал опрос, который позволяет более 107 млн. его подписчиков проголосовать за эту идею.

«Когда кто-то пытается украсть ваши колеса с Tesla, это не делает его законным владельцем автомобиля или колес. Даже если они утверждают, что голосовали за это. Я просто говорю», — написал президент Литвы в твиттере Маску.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил бизнесмену собственным опросом в Твиттере, спросив: «Какой @elonmusk вам больше нравится?», с вариантами «Тот, кто поддерживает Украину» или «Тот, кто поддерживает Россию».

Президент России Владимир Путин уже призвал Украину прекратить боевые действия и начать переговоры после того, как отдал приказ о частичной мобилизации для пополнения своих сил и совершенно открыто пригрозил применить ядерное оружие.

Зеленский, со своей стороны, заявил, что никогда не будет вести переговоры с Россией, пока ее руководителем является Путин.

Россия осуществляет военное вторжение в Украину с февраля.

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