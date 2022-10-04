Шойгу: в рамках мобилизации призваны уже более 200 тысяч россиян

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что минобороны выполнило планы по частичной мобилизации более чем на две трети – в вооружённые силы РФ прибыли более 200 тысяч человек.

«Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах», – цитируют Шойгу РИА Новости.