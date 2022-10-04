Шойгу: в рамках мобилизации призваны уже более 200 тысяч россиян

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что минобороны выполнило планы по частичной мобилизации более чем на две трети – в вооружённые силы РФ прибыли более 200 тысяч человек.
«Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах», – цитируют Шойгу РИА Новости.
21 сентября Шойгу утверждал, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч человек, но источники ряда российских СМИ заявляли, что призвать могут до миллиона человек.NEWSru.co.il