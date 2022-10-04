Ближайшие два года Европе без российского газа придется нелегко

Ситуацию с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2» Вакуленко называет точкой full stop: они, считает эксперт, вряд ли заработают в ближайшее время. А ускоренное строительство терминалов для приема сжиженного газа (например, в Германии таких планируется целых шесть) вряд ли быстро даст ощутимый результат, потому что этого самого сжиженного газа во всем мире не хватает.

«Посмотрите на сегодняшнюю цену: три тысячи евро за тысячу кубов газа. Откуда, вы считаете, она взялась? — поясняет эксперт. — Ровно из того, что в мире идет своего рода аукцион по покупке газа. Пока Европа умудряется перебивать газ у Индии, Пакистана, Бангладеш и других более бедных стран. Те объемы, которые они потребляли до войны, теперь достаются Европе, а в этих странах — блэкауты и веерные отключения. Газа не хватает.

Для того чтобы Европе полностью заместить российские поставки, надо, например, полностью лишить газа такую страну, как Япония.

Что терминалы строятся — прекрасно, но лишнего СПГ в мире нет.

Ну и сама по себе ситуация с шестью терминалами в Германии — это небыстро. Один из них появится примерно в конце года. Второй — наверное, к концу зимы, остальные — к 2023 году. Но средняя мощность этих плавучих терминалов — почти четыре-пять миллиардов кубометров в год. Теперь смотрите, сколько Европа потеряла уже сейчас. Трубопровод из Ямала — это 33 миллиарда кубометров, «Северный поток» — 55 миллиардов. То есть из баланса поставок выпало уже 88 миллиардов кубов».

Нет свободных мощностей по сжижению газа

По словам Вакуленко, чтобы заместить хотя бы «Северный поток» необходимо примерно 13–14 терминалов плавучих терминалов.

«А строится пока шесть, — отмечает он. — То есть ситуация непростая. Стационарные терминалы — это до 13 миллиардов кубов, но они и строятся дольше. Но в любом случае замещать таким способом трубопроводный газ в таких количествах непросто. И это мы говорим о Германии, а есть ведь еще Италия, которая еще более плотно сидит на российском газе».

Но главное, не столько в том, что в Европе не хватает регазификационных мощностей, а в том, что в мире нет свободных мощностей по сжижению газа. И не появится до 2025 года. В этой ситуации Европа будет максимально сокращать потребление газа, подчеркивает Вакуленко.

«Для этого придется останавливать наиболее энергоемкую промышленность, — полагает он. — Часть такой промышленности уже остановлена. Просто предприятия не могут покупать газ по таким ценам. А в химической промышленности, в производстве минеральных удобрений довольно много предприятий, для которых газ — еще и сырье.

Остановлено уже практически все производство алюминия. На него идет электричество не с газовых, а с атомных и гидроэлектростанций из Швейцарии и Франции, но рынок электричества единый, а цены на нем определяет газовая генерация. И это делает производство алюминия просто нерентабельным. Производство стекла, цемента, некоторых стройматериалов, металлообработка — все это начинает останавливаться. А многое из того, что не остановилось, может быть остановлено административным образом».

Европа не откажется поддерживать Украину

При этом Вакуленко не верит, что Европа уступит России и откажется поддерживать Украину.

«Это ситуация Великобритании во Вторую мировую войну, когда Черчилль говорил: «Я не могу предложить ничего, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота», — и избиратели его поддерживали, — говорит он. — Определенный раскол в европейском обществе есть, есть люди, считающие, что стоит пойти на мировую с Россией, но это все-таки мнение меньшинства. Возможно, зимой эти настроения усилятся, но есть и другой эффект: если люди прошли через какие-то трудности, им уже тяжело сворачивать с пути, иначе получится, что трудности были зря. Это в экономике правильным считается не принимать в расчет sunk cost, прошлые издержки, а в политике и в общественной психологии о них так просто не забудешь».