Науседа о встрече влиятельных украинцев в Вильнюсе: об этом с Зеленским не говорили

«Мы достаточно интенсивно общаемся, и я думаю, что у нас будет возможность поговорить о том, что было здесь, в Литве, и открыто выяснить определенные обстоятельства», — добавил он.

На вопрос BNS, знает ли он, с какой целью самый богатый украинский олигарх Ринат Ахметов приезжал в литовскую столицу, он ответил, что не хочет вдаваться в подробности, пока не обсудит это с Зеленским.

«Я не хочу вдаваться в подробности, пока у меня не состоится встреча с президентом, посвященная именно этой теме», — сказал литовский лидер.

В то же время он приветствовал тот факт, что отношения с Украиной на данный момент «искренние и открытые», и выразил надежду, что такие отношения будут такими и в будущем.

По сообщениям украинских СМИ, Ахметов и группа влиятельных украинских политических и медийных деятелей посетили Вильнюс на прошлой неделе и, как сообщается, обсудили политические планы будущего своей страны.