Науседа обсудил в Чехии с премьером этой страны расширение ЕС, энергетику

«Будучи независимыми от энергоресурсов третьих стран, мы сможем избежать таких скачков цен, которые в минувшем августе охватили весь ЕС», — цитируются в сообщении слова президента Литвы.

Глава страны также выразил поддержку усилиям Чехии по сохранению вопроса Восточного партнерства в повестке работы ЕС в качестве приоритетного. Как говорится в сообщении, Литва продолжит поддерживать процесс европейской интеграции, демократические преобразования и реформы в Украине, Молдавии и Грузии.

По словам Науседы, не менее важно поощрять продолжение реформ на Западных Балканах, а также обеспечивать сохранение мирных добрососедских отношений в регионе.

Глава страны подчеркнул необходимость продолжения усиления санкций ЕС против России, в ответ на продолжающуюся и усиливающуюся военную агрессию против Украины, и расширения всех видов поддержки последней.

В ходе начавшегося в среду визита Науседа также встретился с президентом Чехии Милошем Земаном.

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Robertas Dačkus

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено