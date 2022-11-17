Науседа обсудил в Чехии с премьером этой страны расширение ЕС, энергетику

Президент Литвы Гитанас Науседа, находящийся в четверг с визитом в Чехии, обсудил с премьер-министром этой страны двусторонние отношения, энергетическую безопасность, расширение Европейского Союза (ЕС) и Восточное партнерство.
Как сообщила адмнистрация президента, Науседа поздравил Петра Фиала с годовщиной Бархатной революции и поблагодарил его за напряженную работу его страны в течение последних шести месяцев, во время председательства в Совете ЕС, и особенно за достижение политического консенсуса по энергетической независимости ЕС.
«Будучи независимыми от энергоресурсов третьих стран, мы сможем избежать таких скачков цен, которые в минувшем августе охватили весь ЕС», — цитируются в сообщении слова президента Литвы.
Глава страны также выразил поддержку усилиям Чехии по сохранению вопроса Восточного партнерства в повестке работы ЕС в качестве приоритетного. Как говорится в сообщении, Литва продолжит поддерживать процесс европейской интеграции, демократические преобразования и реформы в Украине, Молдавии и Грузии.
По словам Науседы, не менее важно поощрять продолжение реформ на Западных Балканах, а также обеспечивать сохранение мирных добрососедских отношений в регионе.
Глава страны подчеркнул необходимость продолжения усиления санкций ЕС против России, в ответ на продолжающуюся и усиливающуюся военную агрессию против Украины, и расширения всех видов поддержки последней.
В ходе начавшегося в среду визита Науседа также встретился с президентом Чехии Милошем Земаном.
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