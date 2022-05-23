Науседа обсудит в Давосе необходимость изоляции российского режима

Науседа расскажет участникам форума об опыте Литвы, первой страны в Европе, отказавшейся покупать газ и нефть у России, а также отдельно встретится с потенциальными инвесторами и зарубежными лидерами.

Ежегодная встреча мировой политической, экономической и бизнес-элиты обычно проходит в январе на швейцарском горнолыжном курорте Давос, но в этом году из-за пандемии коронавирус она будет проходить позже — с 22 по 26 мая.

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