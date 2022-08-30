Во вторник президент Литвы Гитанас Науседа примет участие в саммите стран Балтийского моря по энергетическим вопросам.
На встрече, которая состоится в Копенгагене, лидеры Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Дании, Финляндии и председатель Европейской Комиссии обсудят преобразование зеленой энергетики в регионе Балтийского моря, сообщила администрация литовского президента.
Сообщается, что основное внимание будет уделено переходу на возобновляемые источники энергии и продвижению безопасной, устойчивой и ответственной энергетики в Европе.
Государственная программа предусматривает к 2025 году установку ветряных электростанций мощностью до 1,2 ГВт и 1 ГВт солнечных электростанций.
Планируется добиваться того, чтобы к 2030 году доля производства энергии из возобновляемых источников будет составлять не менее 50% от общего конечного потребления страны, 15% – на всех видах транспорта, 70% — в потреблении электроэнергии, 90% – в балансе тепловой энергии.
Подсчитано, что в течение этого десятилетия для перехода Литвы к «зеленой» экономике потребуется около 14 млрд евро, из которых почти 10 млрд евро выделит государство, остальное –частный бизнес.
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