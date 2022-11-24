Науседа призывает ЕС корректировать курс санкциий для России, влиять на энергетику

«Парадоксально, но политика санкций оказывает не меньшее влияние на наши экономики, между тем последствия для российской экономики, я бы сказал, несколько противоречивы. Мы говорили с президентом, что финансовые результаты «Газпрома» далеко не плохие, потому что, несмотря на то, что они продали гораздо меньше газа, им удалось заработать на резком росте цен на газ», — заявил Науседа в четверг в Вильнюсе в ходе совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

«Это означает, нам нужно, и мы призываем к этому Европейскую комиссию, оценить влияние нашей санкционной политики, оценить эти промежуточные результаты и скорректировать курс», — заявил литовский лидер.

По его словам, Литва всегда была «на стороне самых смелых санкций». Поэтому президент заявил, что сейчас призывает ЕС как можно скорее утвердить девятый пакет санкций, чтобы они охватывали как можно более широкие сферы и отдельных лиц.

«Это действительно должен быть большой шаг вперед с охватом военной промышленности, с охватом десвифтинтзацией остальных российских банков, с охватом «Росатома», который напрямую вовлечен в эту ядерную агрессию против Украины. Не говоря уже о судьях Конституционного Суда и всех других, кто способствует действиям этого преступного режима в Украине», — сказал Науседа.

«Я очень надеюсь, что мы сможем сделать этот шаг и найти консенсус между государств Евросоюза», — сказал он.

Йоханнис заявил, что согласен с позицией о необходимости принятия «более жестких мер» в отношении России.

«Что касается санкций (…), мы обсуждали этот вопрос во время нашей встречи. С нашей стороны необходимо принять более жесткие меры. Работа ведется, подвижки в этом вопросе есть, но мы не в такой позиции, что можем раскрыть содержание санкций. Как только информация станет более ясной, я думаю, мы сможем раскрыть содержание санкций», — сказал президент Румынии.

С тех пор, как в феврале Владимир Путин приказал своим войскам напасть на Украину, ЕС уже ввел восемь беспрецедентных пакетов санкций, направленных против экспорта российской нефти и самых высокопоставленных чиновников.

Европейские дипломаты говорят, что разрабатывается новый пакет санкций в связи с тем, что Москва после поражений на поле боя стала яростно обстреливать ракетами и атаковать беспилотниками энергетическую инфраструктуре Украины.

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