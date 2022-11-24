Торговля между Европой и США переживает ренессанс

Китай в последние два десятилетия стал мировой фабрикой. Благодаря ориентации властей на построение рыночной экономики, пусть и под контролем коммунистической партии, в страну шли крупные инвестиции. Она же экспортировала свои товары по всему миру, в первую очередь в США и Европу — два крупнейших рынка. Но сейчас в отношениях Запада и Китая наступило охлаждение, США стараются ограничить поставку ему современных технологий. Кроме того, Китай перестал быть страной с дешевой рабочей силой. А развитие экономики в списке приоритетов председателя КНР Си Цзиньпина, который в октябре впервые за полвека возглавил страну третий раз подряд, уступило место импортозамещению, геополитическим и военным амбициям.

Трансатлантические отношения между тем переживают расцвет. В 2022 г. США впервые за долгие годы импортировали из Европы (ЕС + Великобритания) больше товаров, чем из Китая, — на $449 млрд против $418 млрд, по данным Министерства торговли США за январь–сентябрь. Европа обгоняла Китай каждый месяц за исключением января.

Экспорт из Германии в США за один только сентябрь подскочил на 50% по сравнению с сентябрем 2021 г. Помогло и ослабление евро, курс которого упал с $1,15 в январе–феврале до $0,95 в конце сентября. Это также привлекло в Европу множество туристов, прежде всего американских, сообщила Всемирная туристская организация ООН, — почти втрое больше за первые семь месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Благодаря этому, сообщила в октябре Kering, в числе брендов которой Gucci и Yves Saint Laurent, ее продажи подскочили в III квартале на 74%.

Поставки в США помогают европейским производителям, страдающим от высоких цен на энергоресурсы, пережить сложные времена. Экспорт машиностроительной продукции из Германии в США вырос почти на 20%, до 18 млрд евро за первые три квартала по сравнению с тем же периодом 2021 г., а в Китай — сократился на 3%, до 14 млрд евро, по данным отраслевой ассоциации VDMA. «Работать с Китаем становится все сложнее, тогда как США открыты», — говорит главный экономист VDMA Ральф Вихерс.

Ряд производителей металлов и химикатов, сократив производство в Европе, стал импортировать более дешевую продукцию из США, еще больше увеличивая трансатлантический торговый оборот. Кроме того, крупные поставки идут из США в таких секторах, как энергоресурсы и вооружения, — их рост спровоцировали вторжение России в Украину и попытки Москвы использовать газ в качестве энергетического оружия против Европы. В частности, Германия планирует купить 35 истребителей F-35 производства Lockheed Martin.

Летом США за счет экспорта СПГ обогнали Россию по поставкам газа в Европу. И сотрудничество в этой сфере будет расширяться. Хотя на эту зиму Европа запасла достаточно газа (хранилища заполнены более чем на 95%), ближайшие годы могут оказаться более сложными, потому что поставок из России в прежних объемах уже не будет. Новые СПГ-терминалы, которые позволят значительно нарастить экспорт, вступят в строй в США примерно в 2025 г. И такие компании, как немецкие BASF и Uniper, в последние недели договариваются с американскими поставщиками о заключении контрактов на поставку СПГ с середины этого десятилетия, пишет WSJ со ссылкой на осведомленные источники.

Энергетические компании — немецкая RWE и польская PGNiG, а также британская химическая Ineos Group подписали в этом году многолетние договоры с американским экспортером СПГ Sempra Infrastructure.