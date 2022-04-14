Науседа просит литовский бизнес помочь восстановить Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа отмечает, что литовский бизнес мог бы помочь Украине в восстановлении страны.
«Да, такая работа ведется (…) Вчера премьер-министр (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль — BNS) дал понять, что им уже нужна техника, чтобы помочь убрать завалы», – сказал Науседа журналистам в четверг, на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам визита в Киев.
Президент просит строительный бизнес Литвы рассмотреть возможность участия спецтехники для уборки разрушений в Украине.
«Я обращаюсь к нашему бизнесу, к нашему строительному сектору, и я просил бы подумать о том, как мы можем помочь украинцам в этой сфере, именно такой техникой», — сказал Науседа.
По его словам, это может способствовать восстановлению разрушенного войной государства.
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