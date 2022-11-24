Науседа: Румыния в 2023 году снова будет участвовать в воздушной полиции НАТО в Литве

Глава Румынии подтвердил эти планы и сообщил, что на следующей неделе в Бухаресте также состоится встреча министров иностранных дел стран НАТО для обсуждения выполнения решений Мадридского саммита, касающихся Литвы и востока Альянса, а также подготовки к саммиту НАТО в следующем году в Вильнюсе.

Президент сообщил, что также обсуждались необходимость и вопрос о новых санкциях против России.

«Я предложил завершить подготовку девятого пакета санкций, расширить список санкционных чиновников режима, включить в него оставшиеся банки, «Росатом» и другие российские предприятия. Также важно распространить санкции и на Беларусь, которая вместе с Россией участвует в этой войне», — сказал Науседа.

Он сказал, что «очень положительно» оценивает активизацию сотрудничества между Литвой и Румынией в нынешнем геополитическом контексте.

«Война России в Украине, которая продолжается уже девять месяцев, показывает, что если мы не остановим Путина в Украине, ни одна страна в Европе не будет в полной безопасности. Нам нужно еще больше сосредоточиться на укреплении нашего оборонного потенциала, а также на увеличении поддержки Украины и применении гораздо более жестких санкций против России. Это тот единственный путь, который ведет к победе Украины, а заодно и к прекращению этой бессмысленной войны», — сказал Науседа.

Президент заявил, что Литва и Румыния должны работать вместе, чтобы восточный фланг НАТО «усилился со всех позиций — с воздуха, с суши, с моря».

В свою очередь, Йоханнис заявил, что при обсуждении с Науседой европейской безопасности и региональной повестки они нашли «много общих точек соприкосновения» в вопросах европейской и региональной безопасности, стремления снизить энергетическую зависимость Европы и региона от России.

«Мы также подчеркнули необходимость уделять большое внимание обеспечению энергетической безопасности Молдавии, так как Молдавия очень сильно затронута нынешней войной. Обе страны поддерживают политику расширения Евросоюза за счет Западных Балкан, Молдавии, Украины и Грузии», — сказал Йоханнис.

«Государства-члены должны поддержать стремление этих государств присоединиться к союзу, а эти государства, в свою очередь, должны проявить политическую и институциональную волю, потому что их успех будет зависеть от конкретных достижений в плане проводимых реформ», — сказал румынский лидер.

Науседа подчеркнул, что Молдавия, пожалуй, больше других государств Европы ощущает последствия войны в Украине, «страдает от энергетического шантажа России», поэтому для нее критически важна как европейская, так и двусторонняя поддержка.

«Литва твердо поддерживает стремление Молдавии к европейской интеграции. Мы готовы работать вместе, чтобы помочь Молдавии пройти этот путь», — сказал литовский лидер.

Руководитель Литвы посетил Румынию с рабочим визитом в мае этого года.

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