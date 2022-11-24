В Эстонии снесут более 300 советских памятников

В Эстонии будет демонтировано большинство советских памятников из списка, подготовленного специальной рабочей группы, созданной по распоряжению правительства. Об этом заявил руководитель группы Аско Кивинук.
«Советские памятники из списка, подготовленного рабочей группой Госканцелярии, будут демонтированы при первой возможности», — сообщил он в четверг порталу телерадиовещания ERR.
Он рассказал, что из списка в 322 памятника и надгробия с советской символикой 133 установлены на местах воинских захоронений, «к ним мы можем приступить сразу», а лежащие в могилах советские солдаты будут перезахоронены.
Кивинук не смог сказать, сколько человек придется перезахоронить и где они будут захоронены: «Это зависит от конкретного военного захоронения. В одних могилах похоронены несколько павших, а в других — сотни. Где их похоронят? Сегодняшняя практика такова, что в сотрудничестве с местным самоуправлением их хоронят на ближайшем кладбище».
Отвечая на вопрос, сколько памятников будет уничтожено и сколько отправят в музеи, он сказал: «Я не могу назвать точное число, но думаю, что большинство будет уничтожено».
Кивинук отметил, что предложения и экспертные оценки рабочая группа представила правительству республики, которое эти оценки удовлетворило, «и мы будем руководствоваться этим планом».
Рабочая группа была составлена согласно решению правительства от 4 августа «О переносе памятников с символикой оккупации из эстонского общественного пространства».
Деятельность и состав составителей списков засекречены, поскольку, как отмечается, им «противостоят силы, заинтересованные во влиянии на членов рабочей группы».