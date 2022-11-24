В Эстонии снесут более 300 советских памятников

Он рассказал, что из списка в 322 памятника и надгробия с советской символикой 133 установлены на местах воинских захоронений, «к ним мы можем приступить сразу», а лежащие в могилах советские солдаты будут перезахоронены.

Кивинук не смог сказать, сколько человек придется перезахоронить и где они будут захоронены: «Это зависит от конкретного военного захоронения. В одних могилах похоронены несколько павших, а в других — сотни. Где их похоронят? Сегодняшняя практика такова, что в сотрудничестве с местным самоуправлением их хоронят на ближайшем кладбище».

Отвечая на вопрос, сколько памятников будет уничтожено и сколько отправят в музеи, он сказал: «Я не могу назвать точное число, но думаю, что большинство будет уничтожено».

Кивинук отметил, что предложения и экспертные оценки рабочая группа представила правительству республики, которое эти оценки удовлетворило, «и мы будем руководствоваться этим планом».

Рабочая группа была составлена согласно решению правительства от 4 августа «О переносе памятников с символикой оккупации из эстонского общественного пространства».

Деятельность и состав составителей списков засекречены, поскольку, как отмечается, им «противостоят силы, заинтересованные во влиянии на членов рабочей группы».