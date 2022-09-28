Науседа: срок годности российского режима не бесконечен, изменения могут быть внезапными

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что пока Россия застряла в Украине, изменения в стране могут быть внезапными и неожиданными, а «срок годности» кремлевского режима не бесконечен.
«Просто срок годности того режима не бесконечен. Он не бесконечен, надо понимать, что многое зависит от того, что происходит в Украине, как российское общество или жители России оценивают смысл и успех этой войны», — сказал Науседа в интервью телеканалу LRT во вторник.
По его словам, российская пропаганда достаточно эффективно наводит туман в глазах населения страны, но она может не суметь замаскировать провалы страны, когда «гробы массово начнут прибывать на территорию России и большая часть российского населения это заметит».
«И если российского население четко заметит, мы же не можем говорить, что ситуация в России железобетонная и неизменная. Изменения могут быть настолько внезапными, что они нас просто могут застать врасплох», — сказал глава страны.
По словам президента, последние действия президента России Владимира Путина все больше отражают отчаяние, связанное с тем, что Москва теряет инициативу в Украине.
Он отметил, что даже к самым отчаянным угрозам нужно относиться серьезно, если они располагают ядерным оружием.
Однако Науседа заявил, что усилившиеся в последнее время российские угрозы применения ядерного оружия «ни в коей мере не должны уменьшать нашу поддержку (Украине) или заставлять нас каким-либо образом изменить нашу позицию».
«Решения нужно принимать еще быстрее, потому что это становится решающим фактором успеха Украины», — сказал президент.
Навязанное Россией правительство на оккупированных территориях Украины в понедельник объявило о победе на псевдореферендуме по аннексии оккупированных Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
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