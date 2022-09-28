Науседа: срок годности российского режима не бесконечен, изменения могут быть внезапными

По его словам, российская пропаганда достаточно эффективно наводит туман в глазах населения страны, но она может не суметь замаскировать провалы страны, когда «гробы массово начнут прибывать на территорию России и большая часть российского населения это заметит».

«И если российского население четко заметит, мы же не можем говорить, что ситуация в России железобетонная и неизменная. Изменения могут быть настолько внезапными, что они нас просто могут застать врасплох», — сказал глава страны.

По словам президента, последние действия президента России Владимира Путина все больше отражают отчаяние, связанное с тем, что Москва теряет инициативу в Украине.

Он отметил, что даже к самым отчаянным угрозам нужно относиться серьезно, если они располагают ядерным оружием.

Однако Науседа заявил, что усилившиеся в последнее время российские угрозы применения ядерного оружия «ни в коей мере не должны уменьшать нашу поддержку (Украине) или заставлять нас каким-либо образом изменить нашу позицию».

«Решения нужно принимать еще быстрее, потому что это становится решающим фактором успеха Украины», — сказал президент.

Навязанное Россией правительство на оккупированных территориях Украины в понедельник объявило о победе на псевдореферендуме по аннексии оккупированных Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

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