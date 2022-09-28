В новом охотничьем сезоне в Литве предлагают разрешить отстрел 282 волков

По данным министерства, такой лимит предлагается установить после учета популяции волков и потребностей вида в охране. Чтобы на волков охотились пропорционально их естественной численности, рекомендуется не делить лимит на районы.

Подготовка проекта в основном основывалась на исследованиях генетики и продуктивности волков, полученных в 2021-2022 годах и проведенных учеными Сельскохозяйственной академии Университета Витаутаса Великого.

План охраны волков обязывает оценивать количество размножающихся волчьих стай при установлении лимита охоты. Вышеупомянутые исследования показывают, что на территории Литвы проживает не менее 87 волчьих семей.

По данным министерства, план охраны волков предусматривает содержание в стране популяции от 32 до 62 семей. Если насчитывается более 62 волчьих стай, предел равен прогнозируемому годовому приросту или выше.

Сезон охоты на волков начинается 15 октября и длится до 31 марта. При исчерпании лимита охоты на волка сезон охоты на волков прекращается раньше.

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