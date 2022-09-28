В Финляндии заговорили о заборе на границе с Россией

«В докладе Пограничной охраны Финляндии предлагается, чтобы 10-20 процентов границы протяженностью 1 300 километров были огорожены. Это будет означать около 130-260 километров. Забор должен прослужить 50 лет», — сообщил в понедельник портал Yle.

По подсчетам Пограничной охраны, ограждение обойдется в несколько сотен миллионов евро.

Как отметил начальник пограничной службы генерал-лейтенанта Паси Костамоваар, забор вряд ли что-то изменит в краткосрочной перспективе, ведь правительство все еще должно обсудить этот вопрос, а строительство может занять 2-3 года.