Науседа в Тиране: мы надеемся на поддержку странами Западных Балкан внешней политики ЕС

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Robertas Dačkus

«Наши ценности, действия и позиции по внешнеполитическим вопросам должны совпадать, в противном случае будет сложно говорить о дальнейшей евроинтеграции», — отметил он.

Позже в распространенном президентским офисом видео Науседа подчеркнул, что для членства в ЕС важны не только проводимые реформы.

«Точно так же, а, может быть, даже более важно, чтобы эти страны придерживались общих обязательств и ценностей, которые поощряет ЕС. Особенно перед лицом этой войны. Это: очень четкая поддержка Украины, согласование действий с общей политикой ЕС, участие в санкционном механизме», — сказал глава государства.

Он выразил надежду, что процесс пойдет «еще быстрее».

«Литва никогда не относилась скептически к принятию новых членов. Конечно, на определенных условиях», — сказал Науседа.

Литовский президент также указал, что особое внимание следует уделить созданию интегрированного регионального рынка на основе возобновляемых источников энергии. По его словам, это гарантия сопротивления российскому энергетическому шантажу и обуздания роста цен на энергоносители.

Как сообщает президентский офис, Науседа констатировал, что Литва выступает за укрепление сотрудничества между ЕС и странами Западных Балкан и поддерживает «развитие ЕС на основе заслуг стран-«аспирантов» и проведении ими реформ».

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Robertas Dačkus

Глава государства также подчеркнул, что предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС дало положительный импульс процессу развития Сообщества. По словам Г. Науседы, сейчас очень благоприятное время для стран Западных Балкан, чтобы провести реформы и продвинуться вперед в вопросе о членстве в ЕС.

Президент от имени Литвы приветствовал начавшиеся переговоры между Албанией и Северной Македонией о членстве в ЕС и выразил поддержку предоставлению статуса кандидата Боснии и Герцеговине.

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Robertas Dačkus

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