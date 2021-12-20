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Науседа в Украине: попыток России восстановить зоны влияния не потерпят

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Концентрация вооруженных сил России на границе с Украиной представляет собой угрозу для всего региона, однако попыток восстановить зоны влияния не потерпят, говорит литовский президент Гитанас Науседа. 

«Нет ваших угроз и наших угроз, нет вашей безопасности и нашей безопасности. Наши угрозы и безопасность общие. Думаю, что мы сделаем все, чтобы сплотить союзников, сформировать коалиции, убедить сомневающиеся государства», — сказал глава государства в понедельник в украинской Гуте. 

Он сказал это после встречи с президентами Польши и Украины Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским. 

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По его словам, месседж Евросоюза России ясен: «В случае агрессии в Украине последствия будут тяжелыми, а попытка провести красные линии и восстановить зоны влияния неприемлема и ее не потерпят». 

Как сказал президент, каждая страна вольна принимать решения о своем будущем. 

«Ни у кого нет права вето относительно выбора суверенных, независимых и демократических государств», — сказал Науседа. 

В последнее время Россия сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тыс. военнослужащих. Эти маневры вызывают большую обеспокоенность у стран Запада, которые опасаются нападения Москвы. 

Блок НАТО предупредил Россию, что в случае нападения для нее будут иметь место масштабные «стратегические и экономические» последствия. Между тем Москва отрицает опасения по поводу вторжения в Украину, а концентрацию войск объясняет стремлением не допустить присоединение Украины к НАТО. 

Россия на минувшей неделе обнародовала адресованные к НАТО и США требования в сфере безопасности, в которых указано, что Альянс не может принимать никаких новых членов и не должен создавать никакие военные базы в бывших советских странах. 

Эти условия выдвинуты потому, что Россия требует, чтобы блок НАТО отказался от обязательства принять в будущем в свои ряды Грузию и Украину. 

В свою очередь, Дуда сказал, что у России нет права выдвигать ультиматумы, и сама должна уйти с границ Украины. 

«Если говорить о том, кто здесь должен отойти хотя бы на шаг, то это должна сделать Россия, которая в течение 13 лет просто осуществляет акты агрессии, хочет вернуть имперскую политику», — отметил он. 

По словам польского лидера, западные страны должны принять «превентивные меры и жестко требовать отхода». 

Зеленский подчеркнул, что ответ Евросоюза и НАТО России должен носить превентивный характер, а не последовать уже после вероятного вторжения в Украину. 

«Что останется после того, когда это нападение будет осуществлено? Вот в чем вопрос, — сказал украинский президент. — Я считаю, думать, что президент России отступит… Ну, я считаю, что не стоит этого ожидать. Должны иметь место очень мощные превентивные шаги и санкции, чтобы он даже не думал о возможности переброски этих вооружений или наращивании военных мощностей». 

  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt
  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt
  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt
  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt
  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt
  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

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Науседа в Украине: попыток России восстановить зоны влияния не потерпят

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