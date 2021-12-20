Науседа в Украине: попыток России восстановить зоны влияния не потерпят

По его словам, месседж Евросоюза России ясен: «В случае агрессии в Украине последствия будут тяжелыми, а попытка провести красные линии и восстановить зоны влияния неприемлема и ее не потерпят».

Как сказал президент, каждая страна вольна принимать решения о своем будущем.

«Ни у кого нет права вето относительно выбора суверенных, независимых и демократических государств», — сказал Науседа.

В последнее время Россия сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тыс. военнослужащих. Эти маневры вызывают большую обеспокоенность у стран Запада, которые опасаются нападения Москвы.

Блок НАТО предупредил Россию, что в случае нападения для нее будут иметь место масштабные «стратегические и экономические» последствия. Между тем Москва отрицает опасения по поводу вторжения в Украину, а концентрацию войск объясняет стремлением не допустить присоединение Украины к НАТО.

Россия на минувшей неделе обнародовала адресованные к НАТО и США требования в сфере безопасности, в которых указано, что Альянс не может принимать никаких новых членов и не должен создавать никакие военные базы в бывших советских странах.

Эти условия выдвинуты потому, что Россия требует, чтобы блок НАТО отказался от обязательства принять в будущем в свои ряды Грузию и Украину.

В свою очередь, Дуда сказал, что у России нет права выдвигать ультиматумы, и сама должна уйти с границ Украины.

«Если говорить о том, кто здесь должен отойти хотя бы на шаг, то это должна сделать Россия, которая в течение 13 лет просто осуществляет акты агрессии, хочет вернуть имперскую политику», — отметил он.

По словам польского лидера, западные страны должны принять «превентивные меры и жестко требовать отхода».

Зеленский подчеркнул, что ответ Евросоюза и НАТО России должен носить превентивный характер, а не последовать уже после вероятного вторжения в Украину.

«Что останется после того, когда это нападение будет осуществлено? Вот в чем вопрос, — сказал украинский президент. — Я считаю, думать, что президент России отступит… Ну, я считаю, что не стоит этого ожидать. Должны иметь место очень мощные превентивные шаги и санкции, чтобы он даже не думал о возможности переброски этих вооружений или наращивании военных мощностей».

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

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