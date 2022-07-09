Назначение омбудсменов по разведке отложено на осень

«Это будет одна из первых работ осенью», — сказала она.

Глава Сейма ранее планировала внести в парламент кандидатуру как минимум одного уполномоченного по разведке в конце июня, но, по ее словам, сделать это не удалось из-за бойкота оппозиции, который длился пару недель.

Почти две недели в июне все члены Сейма, принадлежащие к оппозиции, не участвовали в заседаниях парламентских комитетов, комиссий и пленарных заседаниях.

«Следует понимать, что назначение омбудсменов требует детальных обсуждений с оппозицией и поддержки более или менее всего Сейма, потому что хочется чтобы это были такие люди, которые принимаются обществом и чьи кандидатуры подверглись бы серьезным дискуссиям. «, — сказала BNS председатель парламента.

Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО ) Сейма Лауринас Касчюнас также заявил, что они не хотели рассматривать этот вопрос без участия оппозиции.

Касчюнас утверждал, что с назначением контролера разведки не стали спешить отчасти из-за жалобы, поступившей в Конституционный суд.

В январе этого года группа членов Сейма, представляющих оппозицию, обратилась в Конституционный суд по поводу Закона о контролерах разведки. У них были сомнения в необходимости самого учреждения, относительно предоставленных таким омбудсменам полномочий и т. д.

«Посовещавшись с председателем Сейма, мы перенесли назначение контролеров на сентябрь. За это время, возможно, появится разъяснение Конституционного суда. Даже если его не будет, мы обязательно будем двигаться вперед», — сказал Касчюнас.

И глава КНБО, и спикер Сейма заверили, что предусмотрели возможных кандидатов на новые должности, но не назвали их имена.

Согласно принятому Сеймом закону, парламент должен назначить двух контролеров разведки сроком на пять лет. Их кандидатуры вносятся председателем Сейма после рассмотрения КНБО и Комитетом по правам человека.

Служба контролеров разведки будет осуществлять постоянный надзор за законностью деятельности разведывательных учреждений — Департамента государственной безопасности и Второго отдела оперативных служб.

Предусматривается, что контролеры разведки будут оценивать соответствие действий должностных лиц разведки и принимаемых ими решений, а также внутренних правовых актов органов разведки законам, иным правовым актам, требованиям по защите прав человека и свобод. Также они будут проверять законность применения методов разведки.

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