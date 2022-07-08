В Литве нашли работу более трети беженцев трудоспособного возраста из Украины – МСЗТ

Наибольшее количество украинцев работает в крупных городах страны: в Вильнюсе – 4,2 тыс. человек (32% трудоустроенных после начала войны на Украине), в Каунасе — 1,9 тыс. человек (14%), в Клайпеде — 1,5 тыс. (12%).

В настоящее время служба занятости помогла трудоустроиться почти 7,9 тыс. беженцев из Украины.

Средняя зарплата украинцев, работающих в Литве, «на бумаге», в июне составляла около 1032 евро.

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