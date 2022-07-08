В Литве нашли работу более трети беженцев трудоспособного возраста из Украины – МСЗТ

В Литве работу нашли 13,2 тыс. военных беженцев из Украины — это составляет более трети людей трудоспособного возраста, прибывших из этой страны, сообщает Министерство социальной защиты и труда (МСЗТ).
По данным МСЗТ, в настоящее время в Литву прибыло более 58,2 тыс. украинцев, из которых более 33,1 тыс. — трудоспособного возраста.
Наибольшее количество украинцев работает в крупных городах страны: в Вильнюсе – 4,2 тыс. человек (32% трудоустроенных после начала войны на Украине), в Каунасе — 1,9 тыс. человек (14%), в Клайпеде — 1,5 тыс. (12%).
В настоящее время служба занятости помогла трудоустроиться почти 7,9 тыс. беженцев из Украины.
Средняя зарплата украинцев, работающих в Литве, «на бумаге», в июне составляла около 1032 евро.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено