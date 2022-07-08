МВФ предупредил о глобальной рецессии

В следующем году мировую экономику может ожидать глобальная рецессия. Об этом в интервью Reuters в среду, 6 июля заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
«Перспективы со времени нашего последнего обновления (прогноз роста мировой экономики — ред.) в апреле значительно ухудшились», — сказала директор-распорядитель МВФ, сославшись на широкое распространение инфляции, более существенное повышение процентных ставок, замедление экономического роста Китая и усиление санкций, связанных с войной РФ в Украине.
Она отметила, что мир находится в «очень неспокойных водах».
На вопрос, может ли она исключить глобальную рецессию, она сказала: «Риск вырос, поэтому мы не можем этого исключать».
По ее словам, 2022 год будет тяжелым, но 2023 возможно будет еще более тяжелым.
«Риски рецессии увеличились в 2023 году», — подчеркнула глава МВФ.
Георгиева сообщила, что в ближайшие недели фонд снизит свой прогноз роста мировой экономики на 2022 год, что на уровне 3,6%, в третий раз в этом году, добавив, что экономисты МВФ все еще дорабатывают новые цифры. По ее словам, последние экономические данные показали, что некоторые крупные экономики, в том числе экономики Китая и РФ, сократились во втором квартале, отметив, что в 2023 году риски будут еще выше.
Ожидается, что МВФ опубликует обновленный прогноз на 2022 и 2023 годы в конце июля после того, как в апреле он снизил свой прогноз почти на целый процентный пункт.
Напомним, в мае в МВФ заявили о худшем состоянии мировой экономики со времен Второй мировой.
Как сообщалось, рост экономики замедлился по всему миру. Причиной стали рост цен, последствия войны в Украине и продолжающиеся перебои в цепочке поставок. Особенно сильно спад заметен в Европе.