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Новый груз кукурузы из Украины будет грузить Bega

Фото bega.lt

Кукурузу, доставленную в Литву из Украины шестым грузовым поездом, как и предыдущие зерновые грузы, будет переваливать Bega, одна из крупнейших грузовых компаний Клайпедского порта, подтвердили BNS в компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги).

На этой неделе в Литву привезли 1,3 тыс. тонн кукурузы в 44 вагонах.

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Bega также отгрузила грузы кукурузы и подсолнечного масла, ранее привезенные из Украины четырьмя поездами, подтвердил BNS глава Bega Лаймонас Римкус.

Из-за начатой ​​Россией войны Украина не могла вывезти через свои порты около 20 млн тонн  зерна прошлогоднего урожая и обратилась за помощью к Евросоюзу.

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