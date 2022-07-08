Новый груз кукурузы из Украины будет грузить Bega

Фото bega.lt

Кукурузу, доставленную в Литву из Украины шестым грузовым поездом, как и предыдущие зерновые грузы, будет переваливать Bega, одна из крупнейших грузовых компаний Клайпедского порта, подтвердили BNS в компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги).

На этой неделе в Литву привезли 1,3 тыс. тонн кукурузы в 44 вагонах.