Новый груз кукурузы из Украины будет грузить Bega

Кукурузу, доставленную в Литву из Украины шестым грузовым поездом, как и предыдущие зерновые грузы, будет переваливать Bega, одна из крупнейших грузовых компаний Клайпедского порта, подтвердили BNS в компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги).
На этой неделе в Литву привезли 1,3 тыс. тонн кукурузы в 44 вагонах.
Bega также отгрузила грузы кукурузы и подсолнечного масла, ранее привезенные из Украины четырьмя поездами, подтвердил BNS глава Bega Лаймонас Римкус.
Из-за начатой Россией войны Украина не могла вывезти через свои порты около 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая и обратилась за помощью к Евросоюзу.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено