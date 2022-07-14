Названы итоги переговоров по зерну в Стамбуле

Он выразил надежду на то, что теперь делегации вернутся в свои столицы и следующие шаги позволят прийти к финальному соглашению уже на следующей неделе.

«Мы надеемся, что сможем возобновить работу очень скоро, уверен, на следующей неделе и, надеемся, мы сможем иметь финальное соглашение. Но как я сказал, нам все еще надо много доброй воли и обязательств всех сторон. Они показали их. Я оптимистично настроен. Но оно еще не полностью сделано», – добавил Гутерриш.

Также генсек ООН выразил мнение, что пока нет незамедлительной перспективы для мирного соглашения между Украиной и Россией.

«Я не вижу незамедлительной перспективы мирного соглашения. Я думаю, в любом случае, это продемонстрировало, что стороны могут иметь конструктивный диалог. Это, конечно, очень хорошие новости. Но до мира надо пройти еще долгий путь», – отметил Гутерриш.

В свою очередь глава Минобороны Турции Хулуси Акар по итогам переговоров заявил, что достигнуто соглашение о создании координационного центра в Стамбуле, сообщает Анадолу.

«По итогам встречи, которая прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, в Стамбуле будет создан координационный центр с участием представителей всех сторон», – сказал он.

По словам Акара «были согласованы основные технические вопросы, такие как совместный контроль в пунктах назначения и обеспечение безопасности судоходства на перевалочных путях»

«Решено, что украинская и российская делегации снова встретятся в Турции на следующей неделе. На этой встрече, будут еще раз рассмотрены все детали и подписан официальный документ», – подчеркнул министр.

Ранее в среду агентство Reuters сообщило, что Россия согласилась на перемирие на время транспортировки грузов из украинских портов.

Эти переговоры направлены на то, чтобы решить вопрос экспорта украинского зерна, которое РФ заблокировала в портах. По оценкам украинских властей, речь идет о 22 млн тонн зерна. Однако объем может к осени достичь 60 млн тонн.