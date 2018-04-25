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Названы приоритеты развития НАТО до 2030 года

Фото BFL

В следующие 10 лет НАТО сосредоточится на том, чтобы увеличить военную мощь альянса и сделать его более единым политически. Об этом заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на видеоконференции.

«Первое — нам нужен мощный военный альянс, чтобы защитить наши демократии и продолжать успешно соревноваться в более конкурентном мире. Пока мы фокусируем внимание на борьбе с пандемией, угрозы никуда не исчезли, скорее наоборот. Когда мы смотрим в 2030 год, то должны продолжать инвестировать в наши вооруженные силы и в современные военные способности. Они гарантировали нам безопасность более 70 лет и делают это сейчас. Безопасность — это основа нашей состоятельности сейчас и в будущем», — сказал Столтенберг.

Военная сила является лишь частью ответа на вопрос о будущем НАТО, ведь союзники должны шире использовать политический потенциал и открыто обсуждать все проблемы, влияющие на общую безопасность, научиться быстро и системно достигать консенсуса, считает Столтенберг.

Политический характер НАТО предусматривать использование широкого набора инструментов, военных, невоенных, экономических и дипломатических. Такой широкий подход особенно важен для обеспечения устойчивости демократических обществ.

Кроме того, Столтенберг отметил, что именно альянс сегодня остается единственной платформой, которая на ежедневной основе сводит вместе Северную Америку и Европу. По его словам, НАТО предлагает инструменты для открытой дискуссии и широких консультаций, но союзникам нужно проявить политическую волю, чтобы использовать эти имеющиеся инструменты более эффективно, в процессе принятия решений и в действиях ради общей безопасности.

В то же время генсек НАТО отметил, что новые явления, такие, как подъем Китая, создают оползни в глобальном балансе сил и усиливают международную конкуренцию. Это подталкивает НАТО к более глобальным подходам с учетом того, что альянс 30 союзников по обе стороны Атлантики, объединяет почти миллиард человек, на страны-союзницы приходится половина военной и экономической мощи мира.

«Речь идет не про глобальное присутствие, но именно о глобальном подходе … Когда мы смотрим в перспективу 2030 года, нам нужно даже теснее работать со странами, которые близки к нам по мыслям, такими как Австралия, Япония, Новая Зеландия, Южная Корея. Это нужно, чтобы защитить глобальные правила и институты, которые оберегали нашу безопасность десятилетиями, чтобы установить нормы и стандарты в космосе и в кибернетическом пространстве, в новейших технологиях и в контроле над вооружением. Мы будем опираться на мир, который построен на свободе и демократии, но не на запугивании и коррозии … Наши ценности — основа нашего единства и силы», — сказал Столтенберг.

Наконец, по итогам широкой дискуссии относительно будущего альянса до 2030 года генеральный секретарь намерен представить свои рекомендации на рассмотрение лидеров стран НАТО во время их встречи в следующем году.

korrespondent.net

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