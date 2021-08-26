Названы самые безопасные города мира

Фото pixabay.com

Телеканал CNBC сообщает, что по результатам масштабного исследования Economist Intelligence Unit (EIU) были определены самые безопасные города мира.

Столица Дании Копенгаген заняла первое место в этом рейтинге, победив в пяти категориях городской безопасности — цифровой, здравоохранения, инфраструктуры, личной и экологической. Город набрал 82.4 балла из 100 возможных.

На втором месте находится Токио, на третьем Сингапур, а на четвёртом — Осака. За ними следуют Амстердам и Стокгольм.