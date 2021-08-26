Названы самые безопасные города мира

Телеканал CNBC сообщает, что по результатам масштабного исследования Economist Intelligence Unit (EIU) были определены самые безопасные города мира.
Столица Дании Копенгаген заняла первое место в этом рейтинге, победив в пяти категориях городской безопасности — цифровой, здравоохранения, инфраструктуры, личной и экологической. Город набрал 82.4 балла из 100 возможных.
На втором месте находится Токио, на третьем Сингапур, а на четвёртом — Осака. За ними следуют Амстердам и Стокгольм.
Аутсайдерами индекса EIU стали Лагос, Каир, Каракас, Карачи и Янгон.
Всего в список включены 60 городов мира.
Индекс EIU составляется раз в два года и впервые включает показатели экологической безопасности, что отражает возросшую важность вопросов устойчивого развития и мер по адаптации к климату, в том числе, после пандемии коронавируса.tourister.ru