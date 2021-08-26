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Названы самые безопасные города мира

Фото pixabay.com

Телеканал CNBC сообщает, что по результатам масштабного исследования Economist Intelligence Unit (EIU) были определены самые безопасные города мира.

Столица Дании Копенгаген заняла первое место в этом рейтинге, победив в пяти категориях городской безопасности — цифровой, здравоохранения, инфраструктуры, личной и экологической. Город набрал 82.4 балла из 100 возможных.

На втором месте находится Токио, на третьем Сингапур, а на четвёртом — Осака. За ними следуют Амстердам и Стокгольм.

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Аутсайдерами индекса EIU стали Лагос, Каир, Каракас, Карачи и Янгон.

Всего в список включены 60 городов мира.

Индекс EIU составляется раз в два года и впервые включает показатели экологической безопасности, что отражает возросшую важность вопросов устойчивого развития и мер по адаптации к климату, в том числе, после пандемии коронавируса.

tourister.ru

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