Полиция будет отмечать обязательное расстояние от сейма и других ведомств – Р. Пожела

Глава полиции заявил, что перед протестными мероприятиями полиция планирует окружить парламент оградой.

Как сообщило Министерство Внутренний дел, в будущем в период экстремальной ситуации массовое скопление людей (протесты) будут оцениваться как мероприятие высокого риска, поэтому при выдаче разрешений на проведение митингов полиция будет представлена на более высоком уровне.

Р. Пожела подчеркнул, что, по оценкам полиции, мероприятия с участием нескольких тысяч человек у парламента не должны проходить, так как для этого там не достаточно места.

Для мероприятий заранее будут предусматриваться дополнительные силы СОБ и полиции.

Представили выученные уроки

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Главы Департамента полиции и Службы общественной безопасности (СОБ) в четверг представили министру внутренних дел Агне Билотайте анализ прошедшего у сейма 10 августа митинга, которые позже перерос в беспорядки. Сотрудники правоохраны также представили заключения и тактические решения, чтобы в будущем на рискованных массовых мероприятиях был обеспечен общественных порядок и безопасность.

Министр внутренних дел сообщила на пресс-конференции о выводе, что 10 августа действия сотрудников правоохраны были адекватны информации, имеющейся на тот момент, и создавшейся ситуации, критических ошибок удалось избежать.

По данным МВД Литвы, у сейма работали 270 полицейских и 184 сотрудника СОБ.

Генеральный комиссар полиции отметил, что при подавлении беспорядков была выбрана скандинавская модель, привлечена самая эффективная международная практика — всеми доступными способами полицейские старались не разогревать ситуацию, для обеспечения общественного порядка привлекались группы диалога и другие мирные средства. Эта модель будет использоваться и в будущем.