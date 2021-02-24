НЦОЗ намерен выяснить, почему заболели вакцинированные жильцы домов опеки

Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) намерен выяснить обстоятельства заражения жильцов домов опеки в Таурагском районе, вакцинированных от COVID-19.
По данным НЦОЗ, 14 из 15 заболевших в доме опеки Лауксаргяй были вакцинированы по полной схеме вакцинации, поэтому в этом учреждении будет проведена проверка процесса вакцинации.
По заявлению центра, хотя никакая вакцина не защищает на сто процентов от болезни, специалисты обеспокоены тем, что 13 человек были вакцинированы в одно время, и отсутствие иммунитета у такого количества людей вызывает вопросы об эффективности вакцины.
Чтобы выяснить ситуацию и возможные причины, специалисты НЦОЗ проведут детальное расследование.