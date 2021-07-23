Не «перегреют» ли миллиарды ЕС балтийскую экономику?

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Последнее десятилетие финансовые средства, выделяемые Европейским союзом, являлись важным источником инвестиций в странах Балтии, составляя около 4% от общего годового объема ВВП стран. В ближайшее десятилетие вливания ЕС еще немного увеличатся — Литва, по прогнозам, получит около 17 миллиардов евро в виде невозвратной помощи.

Фискальный стимул такого масштаба при правильном использовании предоставит возможность устранить структурные недостатки и коренным образом преобразовать экономику страны для решения проблем, связанных с изменением климата, цифровизацией и нехваткой профессиональных навыков. Однако, принимая во внимание тот факт, что пандемия нанесла относительно небольшой ущерб экономике Литвы, вместе с миллиардами ЕС возникает и риск перегрева экономики.

Страны Балтии – лидеры среди бенефициаров ЕС

Все три страны Балтии по-прежнему остаются одними из крупнейших бенефициаров в Европейском сообществе. С 2000 года финансовая помощь ЕС Литве достигла более 9 000 евро на душу населения, а в Латвии и Эстонии — 8 000 евро. Это в 4 раза больше суммы, за тот же период уплаченной странами в бюджет ЕС.

Согласно новому 7-летнему бюджетному плану, утвержденному Европейской комиссией, поддержка стран Балтии будет расти. Правда, в отличие от прошлого, этот бюджет еще дополнен Фондом восстановления ЕС — временным инструментом восстановления Европы после пандемии.

По предварительным оценкам, помощь Литве составит более трети общего ВВП страны за прошлый год, чуть более 17 миллиардов евро. Кроме того, большинство проектов, поддерживаемых ЕС, требуют частичного финансирования со стороны национальных властей, поэтому окончательный размер инвестиций будет еще больше.

Большая часть финансирования поступит в экономику нашей страны в 2024-2025 годах. Именно в то время, когда экономика страны не только оправится от пандемии, но и может перегреться из-за нехватки рабочей силы.

Куда будем инвестировать миллиарды ЕС

Как обычно, в Литве наибольшая доля финансирования ЕС – 33% — будет выделена на сельское хозяйство, в основном в виде субсидий фермерам страны. Интересно также, что доля финансирования сельского хозяйства в Литве самая большая из всех стран Балтии, а наименьшая в Эстонии — там она составляет 26%.

Необходимо признать, что, в отличие от предыдущего бюджета, основное внимание уделяется борьбе с изменениями климата, продвижению инноваций и процессам оцифровки. 19 % от всего финансирования будет направлено на борьбу с изменениями климата, то есть на расширение сети возобновляемых источников энергии, реновацию зданий и продвижение экономики замкнутого цикла. Между тем чуть более десятой части всех доходов пойдет на исследования, инновации и повышение конкурентоспособности компаний.

Кроме того, в запланированных проектах особое внимание уделяется важнейшим реалиям сегодняшней Литвы — необходимым структурным реформам в сфере образования и здравоохранения. На реализацию этих реформ также запланировано выделить значительную часть финансирования.

Помощь распределится неравномерно

Из-за региональных различий в уровне доходов 70 % средств Фонда политики сплочения ЕС будут сосредоточены за пределами столичного региона. Кроме того, направление поддержки также различается между столичным регионом, центральным и западным регионами.

Инвестиции за пределами столицы будут направлены на повышение конкурентоспособности бизнеса, повышение энергоэффективности, снижение социальной изоляции и повышение качества и доступности медицинских услуг.

Между тем в столичном регионе — на усиление инноваций, исследований, переподготовку специалистов в области автоматизации и цифровизации.

Может способствовать экономическому перегреву

Многие проекты, такие, как интенсивная реновация строений, строительство Rail Baltica, развитие возобновляемых источников энергии, также потребуют и увеличения объемов строительства. Однако, в отличие от предыдущего экономического кризиса, спрос на строительство уже высок, а предложение отстает, поэтому заметен стремительный рост цен на строительство.

Рост цен не только вносит дисбаланс в экономику, но и означает обесценивание евро для каждого налогоплательщика, меньшее количество проложенных дорог, меньшее количество реновированных домов и меньшее количество возведенных солнечных электростанций. Поэтому проекты, связанные со строительством, должны быть тщательно спланированы, чтобы не способствовать перегреву экономики.

Сегодня очевидно, что наряду с возможностями и столь необходимыми структурными изменениями деньги ЕС несут с собой определенные риски, которые необходимо определить и подготовиться к ним уже сейчас.

Грета Илеките, экономист Swedbank