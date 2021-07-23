Бедные и богатые

Фото BFL/Гядиминаса Савицкиса

За чертой бедности в Литве в прошлом году жили около 585 тыс. жителей страны. Уровень риска бедности в стране в прошлом году составил 20,9%, и по сравнению с 2019 годом он вырос на 0,3 проц. пункта, сообщает BNS.

В прошлом году одинокий человек с доходом в 430 евро в месяц и семья, состоящая из двух взрослых и двух детей до 14 лет, с доходом 904 евро в месяц жили на грани риска бедности, сообщил Департамент статистики.

В прошлом году по сравнению с 2019-м черта бедности благодаря росту доходов поднялась на 13,4%. Доходы, которые ниже черты бедности, в городе получали 18,3% жителей (в пяти крупнейших городах страны – 14,9%, в других городах – 24,1%), а на селе – 26,3% жителей. Уровень риска бедности в городе за год увеличился на 1,2 пункта, а на селе – сократился на 1,6 пункта. Наиболее высоким уровень риска бедности (36%) был в возрастной группе 65 лет и старше, за год этот показатель вырос на 4,4 проц. пункта.

Черта абсолютной бедности в прошлом году была 5,1% – на 2,6 проц. пункта ниже, чем в позапрошлом году, за чертой абсолютной бедности проживали около 140 тыс. жителей страны. Черта абсолютной бедности в прошлом году составила 257 евро в месяц на одиноких людей и 540 евро на семью, состоящую из двух взрослых и двух детей до 14 лет.

Черта абсолютной бедности и уровень риска бедности рассчитываются на основании одной и той же методики, однако отличается способ установления черты бедности и сумма. Чертой абсолютной бедности считается необходимая для удовлетворения минимальных потребностей сумма средств, которая рассчитывается исходя из утвержденной Министерством социальной защиты и труда методики расчета величины минимальных потребностей населения.

Между тем Государственная налоговая инспекция опубликовала выписки из деклараций о собственности за 2020 год, согласно которым лидер правящей партии Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис стал самым богатым членом Сейма, сообщает BNS.

Г.Ландсбергис с женой Аустеей Ландсбергене задекларировали активы на 16,7 миллиона евро. При этом глава консерваторов задекларировал имущество на сумму 395,1 тысячи евро, а его жена – на 16,3 миллиона евро. За год имущество семьи Ландсбергисов выросло примерно на 2,2 миллиона евро.

На втором месте – член фракции регионов Литвы Вальдемарас Валькюнас, который задекларировал активы в размере 4,893 миллиона евро. Депутат заявляет, что владеет земельными участками стоимостью более 1,6 миллиона евро, прочей недвижимостью на 1,137 миллиона евро и акциями на сумму 1,053 миллиона евро.

В списке сеймовских миллионеров, по данным ГНИ, член фракции Движения либералов Арминас Лидека, который вместе с супругой задекларировал имущество на сумму 1,88 миллиона евро. Большая часть имущества А.Лидеки – свыше 900 тысяч евро – состоит из квартир в многоквартирных домах.

На четвертой строчке находится консерватор, глава Минэнерго Литвы Дайнюс Крейвис. Он и его жена задекларировали имущество на 1,474 миллиона евро. У политика в собственности квартира стоимостью 547,7 тысячи евро и акции на сумму 205,5 тысячи – их стоимость за год увеличилась на 89,7 тысячи евро. Супруга Д.Крейвиса задекларировала имущество на 616,7 тысячи евро. Общая задолженность семьи составляет 572,8 тысячи евро. Стоимость имущества за год выросла чуть более чем на 100 тысяч евро.

На пятом месте — член Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Валюс Ажуолас, стоимость его активов достигает 1,397 миллиона евро. Более половины его имущества (462,4 тысячи евро) составляют земельные участки. За год стоимость семейного имущества снизилась примерно на 55 тысяч евро.

Среди руководителей страны самой обеспеченной оказалась Виктория Чмилите-Нильсен, ее семейное имущество составляет 932,7 тыс. евро, стоимость имущества семьи президента Гитанаса Науседы — 760 тыс. евро, а премьера Ингриды Шимоните – 277,6 тыс. евро.

Тем временем

О социальном благополучии

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа считает, что в данный момент распределение благ в стране не является справедливым. Он отмечает, что сокращение социального отчуждения является одной из мер укрепления государства, сообщает BNS.

«Сокращение социального отчуждения является такой же важной задачей, как и укрепление государства, поскольку это укрепление государства не извне, а изнутри, чтобы повысить солидарность, добиваться ощущения плеча находящегося рядом человека, чтобы в этом государстве все жили удобно, хорошо и не бедствовали», – заявил Г. Науседа на своей годовой пресс-конференции.

Он также отметил, что с макроэкономической точки зрения страна прекрасно устояла перед лицом пандемии, однако для слаженного роста следует сокращать социальное отчуждение, предпринимать существенные изменения в энергетике, «зеленой» экономике, введении цифровых технологий.

«Эту дискуссию о пироге (государственные доходы) – надо его все еще печь или уже можно делить – я слышу с момента восстановления независимости. Все же давайте один раз начнем говорить о том, справедливо ли мы этот пирог делим», – сказал Г. Науседа.

«Будем открытыми: в данный момент мы делим его несправедливо, позволяем становиться тенью, не отменяем необоснованных льгот и исключений», – констатировал президент.

Он отметил, что по показателю внутреннего валового продукта, приходящегося на одного жителя страны, Литва уже практически опередила Португалию и почти догнала Испанию, а также другие государства, которые давно находятся в Евросоюзе.

Информация «ЛК», BNS