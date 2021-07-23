Кто виноват в миграционном кризисе

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Во время пресс-конференции в Сейме, в которой приняли участие депутаты от Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Рита Тамашунене, Беата Петкевич и Чеслав Ольшевский, был поднят вопрос о том, что правительство должно принять на себя ответственность за возникший миграционный кризис, а муниципалитеты страны поровну разделить обязанности по прибывающим мигрантам.

По мнению членов Сейма от ИАПЛ-СХС, миграционный кризис был вызван политикой вмешательства во внутренние дела Беларуси, проводимой консерваторами, последствия которой в первую очередь затрагивают жителей нашей страны, особенно муниципалитетов Вильнюсского и Шальчининского районов.

Против размещения мигрантов в Девянишкес и Мядининкай

«Мы избраны по одномандатным округам и представляем в первую очередь людей, которые нас избрали. Политика правящих, которая вызвала небывалый у нас в стране кризис мигрантов, решает бросить все на самоуправления Вильнюсского и Шальчининского районов, приняв решения о создании крупных миграционных центров в Мядининкай и Девянишкес, даже не информировав население. При объявлении чрезвычайной ситуации на государственном уровне одной из основных задач является информирование населения. Министерство внутренних дел противоречит публично озвученной министром стратегии, в которой подчеркивается, что мигрантов не будут размещать в населенных пунктах или вблизи них. В Девянишкес проживают 500 человек, а в его центре планируется разместить до 1000 мигрантов», – говорит Р. Тамашунене.

В свою очередь Беата Петкевич подчеркнула, что ни самоуправление Шальчининкского района, ни жители не поддерживают и не примут безрассудное предложение разместить в Девянишкес вдвое больше мигрантов, чем местных жителей.

«То, что их планируют разместить в общежитии Девянишкской сельскохозяйственной школы, принадлежащем государству, уже не секрет. Самоуправление Шальчининкского района узнало об этих планах только из СМИ. Первое совещание по этому поводу состоялось в самоуправлении Шальчининкского района только 14 июля. В Девянишкес планируется создать центр на 500–1000 мигрантов. Это неприемлемо, так как общежитие находится в центре города, в радиусе 50 м расположены две гимназии, жилые дома, а само здание не огорожено. Жители Девянишкес, которых всего 500, возмущены, потому что опасаются, что их безопасность не будет должным образом обеспечена. Как политики, представляющие интересы наших избирателей, мы очень хотим, чтобы правительство взяло на себя полную ответственность за свою внутреннюю и внешнюю политику. Кризис с мигрантами нельзя разрешить только приграничным муниципалитетам. Мы не согласны с тем, что кризис должен управляться за счет одной из наиболее уязвимых областей. И правительство, и Министерство внутренних дел должны найти другие решения», – сказала парламентарий.

При этом самоуправление Шальчининкского района готово предоставить временную помощь, и в настоящее время она предоставляется, но ни в Девянишкес, ни в других местах невозможно разместить такое количество людей, говорит политик.

Равномерное распределение мигрантов

Как отмечает Р. Тамашунене, Вильнюсский и Шальчининкский районы – не единственная приграничная территория. «Мы надеемся, что решения правительства не являются окончательными и ожидания местного населения будут учтены», – подчеркнул она, добавив, что необходимо равномерно распределять мигрантов между муниципалитетами, поскольку это проблема для всей страны. «Мы очень надеемся, что как консервативные, так и либеральные мэры также возьмут на себя ответственность за проводимую ими политику и все в равной степени будут решать проблему», – сказала она.

По мнению члена Сейма Чеслава Ольшевского, возникший миграционный кризис – это цена, которую «мы платим за неспособность ужиться с соседями, и внешнюю политику, которую некорректно, а порой даже с фарсом ведет Габриэлюс Ландсбергис. Это благодаря некоторым политикам и «деятелям» возникла угроза национальной безопасности. Такое положение отчасти спровоцировало вмешательство во внутренние дела Беларуси. А как следствие страдают простые люди, наши местные предприятия, экономика, например, только Клайпедский порт недополучил 10 миллионов тонн грузов».

Парламентарий вспомнил историческую гримасу, когда 30 лет спустя после того, как рухнула Берлинская стена, ставится новая. «Я прекрасно помню, как 9 ноября 1989 года в сопровождении радостной эйфории рухнула Берлинская стена, а сейчас под носом возводится новая. У Литвы есть не только моральное, но и политическое право поддержать стремление белорусского народа к свободе и поощрять там демократические перемены, но эта поддержка не должна стать тактикой СССР, напоминающей экспорт революций в соседнюю страну, политический режим которой может измениться только под воздействием существенных перемен и при готовности жителей к этим переменам».

За диалог с Беларусью

Ч. Ольшевский считает, что для эффективного управления кризисом консерваторы должны признать свои ошибки и начинать завязывать диалог с Беларусью.

«Существующее положение — это неопровержимое доказательство, что нынешнее Министерство иностранных дел не способно формировать и осуществлять самостоятельную, ясную и последовательную внешнюю политику Восточного партнерства, отвечающую национальным интересам. Что можно сделать? Прежде всего искать не врагов, а диалог или точки соприкосновения.Пришло время пересмотреть политику в отношении Беларуси, которая ведет нас в тупик».

Семьи, разделенные границей, не должны страдать от недружественной политики в отношении соседей.

Тем временем

Не поддержали идею создания центра для мигрантов

Собравшиеся на внеочередное заседание совета члены совета самоуправления Шальчининкского района Литвы не поддержали идею создания в местечке Девянишкес центра для мигрантов.

Также принято решение обратиться в правительство, Министерство внутренних дел с просьбой пересмотреть планирующееся решение и подобрать другое, более подходящее место, не ставить под угрозу безопасность жителей и не ухудшать ситуацию местных жителей, сообщило самоуправление.

«Моя позиция относительно создания центра в Девянишкес однозначная. По поводу сотрудничества мы готовы работать, как и раньше, по возможности будем предоставлять услуги, искать места для временного поселения, но мы против центра, в котором беженцы жили бы бессрочно», — сказал мэр самоуправления Здислав Палевич.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ