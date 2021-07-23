Итоги двух лет президентства

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Президент Литвы Гитанас Науседа провел ежегодную пресс-конференцию, которая касалась актуальных вопросов как внутри страны, так и во внешней политике.

Против строгих ограничений для непривитых

Президент не поддерживает строгих ограничений для людей, не привитых от коронавируса.

«Я не верю, что проблемы можно решать декретами, запугиваниями и привилегиями. Я всегда верю в силу мотивации», – заявил Г. Науседа журналистам.

По его словам, литовские ведомства не используют мотивационные меры для прививки людей.

Президент отметил, что строгие меры в отношении непривитых «вызвали бы противоположную реакцию» не только среди противников прививок, но и среди сомневающихся в пользе прививки.

«Это может оказать очень негативное воздействие», – сказал Г. Науседа.

Об этом он сказал в ответ на просьбу оценить инициируемые Францией строгие меры для поощрения вакцинации от COVID-19.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что прививки с сентября будут обязательны для работников учреждений здравоохранения, домов престарелых и других людей, которые работают с уязвимыми группами населения. Он сообщил, что с августа все желающие посещать бары и рестораны, торговые центры, пользоваться услугами пригородных поездов должны будут предъявлять «паспорт здоровья». Это означает, что они должны быть вакцинированы или иметь отрицательный тест на COVID-19.

Однако Г. Науседа считает, что Министерство здравоохранения прилагает недостаточно усилий для поощрения вакцинации.

«К сожалению, я хотел бы видеть более активные усилия Министерства здравоохранения и действия в поощрении вакцинации. Складывается впечатление, что декабрьского плана из 130 пунктов или хотя бы плана из пяти шагов по поощрению вакцинации сейчас просто нет», – заявил президент.

Он отметил, что в данный момент у Литвы достаточно вакцин, чтобы привить 70% взрослого населения страны.

«Как мы и обещали, вакцин сегодня в Литве достаточно, чтобы привить 70% взрослого населения страны. Усилиями Евросоюза мы уже получили 3,2 млн доз вакцин, из которых сегодня, к сожалению, более 800 тыс. не использованы и пылятся в морозильниках», – отметил президент.

В Литве как минимум одну дозу вакцины от коронавируса получили 46% населения, однако в последнее время масштабы вакцинации в стране сократились.

Литва – не проходной двор

Вопрос правового положения нелегальных мигрантов следует решать, уважая их права, однако не превращая Литву в «проходной двор», заявил Г. Науседа.

Он отметил, что правовое положение мигрантов следует отрегулировать так, чтобы «хотя бы не поощрять нового наплыва мигрантов».

«Мы должны отрегулировать эти отношения с уважением к правам человека, но, с другой стороны, не превращая страну в проходной двор, ведь это будет означать, что эти люди, не задерживаясь в Литве, будут двигаться дальше, и мы лишь будем усугублять проблему в масштабе всего Евросоюза», – сказал президент.

Г. Науседа также считает недостаточной координацию действий в разрешении миграционного кризиса.

«Сегодня не хватает не столько действий, сколько их координации», – сказал он.

Сейм Литвы принял изменения в Законе о правовом положении иностранцев, инициированные Министерством внутренних дел из-за кризиса с мигрантами. Поправки сокращают сроки рассмотрения просьбы о предоставлении убежища до десяти дней и сделают невозможными соответствующие злоупотребления.

Эти поправки критикуют правозащитные организации как нарушающие права человека.

Президент отметил, что Литва также должна усилить пограничный контроль и охрану границы, чем не занимались в достаточной степени до сих пор.

«Надо признать, что то, что мы не сделали за последние десять лет, мы не сможем сделать за один месяц – сейчас мы можем лишь кусать локти, потому что не позаботились о контроле над границей в последние десять лет, хотя было ясно, рядом с каким государством мы живем», – сказал он.

В свою очередь, он намерен обратить внимание лидеров Евросоюза на эту проблему Литвы.

«В Европе есть очень четкое осознание этой проблемы, Европа прекрасно понимает, что это внешняя граница Евросоюза, и мы должны позаботиться о ее безопасности», – сказал президент.

Не подписал бы закон о партнерских отношениях

Г. Науседа подтвердил, что не подписал бы закон о партнерских отношениях в том виде, в котором он был представлен в Сейме, по причине одинакового определения брака и партнерских отношений.

«Я бы не подписал потому, что в нем были почти унифицированы определения брака и партнерства, иными словами, это определение, по сути, почти приравнивалось к браку», – заявил президент на годовой пресс-конференции.

Весной Сейм с перевесом в два голоса отклонил проект закона, согласно которому вводилось бы понятие партнерства, нейтральное в отношении пола. Инициаторы обещают усовершенствовать закон и вынести его на рассмотрение парламента осенью.

На пресс-конференции Г. Науседа отметил необходимость создания возможности узаконить однополые отношения, но сейчас он отмечает два противоположных направления, которые следует сблизить, поскольку это «единственный путь к решению» в обществе, разделенном диаметрально противоположными позициями.

«Мы пытаемся общаться с людьми, услышать их мнения и попытаться навести мостки между различными общественными группами, поскольку это единственный путь к решению. Мы не раз заявляли, что юридически отрегулируем совместное проживание лиц одного пола и сделаем это достойно как независимое государство, с учетом собственной ситуации», – добавил президент.

Во внешней политике — акцент на Польшу

Оценивая внешнюю политику, президент Г. Науседа акцентирует стратегическое партнерство Литвы с Польшей, установленные связи с руководителем этой страны Анджеем Дудой.

«Что касается двусторонних отношений, я бы акцентировал стратегическое партнерство с Польшей, мы восстановили деятельность президентского совета, сложились прекрасные личные деловые связи с президентом Польши А. Дудой, и подтверждением этого является мой недавний визит в Краков», – заявил глава страны.

Г. Науседа также подчеркнул, что одним из основных элементов его внешней политики является внимание к государствам Восточного партнерства в качестве противовеса «факторам риска» Беларуси и России.

«Мы стараемся укрепить, прежде всего морально, страны Восточного партнерства. Я лично побывал с визитами в Украине, Молдавии, Грузии», – сказал президент.

Он также отметил связи Литвы с Германией, Францией, напомнил о состоявшемся в прошлом году визите президента Франции Эммануэля Макрона в Литву.

«Действительно нерядовое событие, начертившее хорошую перспективу на будущее, поскольку, невзирая на определенные возможные различия в представлениях о внешней политике, у нас очень много общих точек, по которым мы могли бы работать и сотрудничать», – сказал президент о визите французского коллеги в Литву.

Во время второго года президентских полномочий Г. Науседа совершил девять зарубежных визитов, принял в Вильнюсе глав государств и должностных лиц 18 стран.

Тем временем

Премьер-министр отреагировала

Если эпидемиологическая ситуация в Литве ухудшится, то определенные виды деятельности могут осуществляться только с паспортом возможностей. Кроме того, возможно, за тесты на COVID-19 людям придется платить самим, утверждает премьер Ингрида Шимоните.

«Правительство будет следить за ситуацией, прежде всего в больницах, поскольку это самый важный показатель, можем ли мы предоставлять услуги здравоохранения», – заявила глава правительства в интервью передаче телеканала LRT «Тема дня».

По ее словам, пока динамика заболеваний не позволяет делать надежных выводов и прогнозов, поскольку сейчас болеют в основном молодые люди – в возрасте 20–40 лет, так как среди них меньше привитых от COVID-19, но у них и ниже вероятность оказаться в больнице.

«Если будем видеть, что темпы вакцинации не удовлетворяют, а ситуация ухудшается, очень может быть, что многие виды деятельности будут разрешены с так называемым паспортом возможностей. В нем, скорей всего, не останется возможности теста либо тест будет платным», – отметила премьер.

Реагируя на высказанную президентом Г. Науседой критику в адрес министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, И. Шимоните сказала, что претензии можно иметь ко всем министрам.

С другой стороны, она подчеркнула, что президент также должен взять на себя ответственность за ситуацию в стране.

«Мне иногда кажется, что президент Литовской Республики убежден, что все, что происходит хорошего в Литве, происходит благодаря ему, а все, что идет плохо, происходит по вине правительства. Мне кажется, что здесь общая ответственность, и все мы должны прилагать максимальные усилия, призывать своих сторонников, тех, кто нас поддерживает, вносить вклад в общее дело. Я думаю, что президент также это сделает», – сказала премьер LRT.

Информация «ЛК», BNS