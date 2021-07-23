От заграждения пострадают дикие животные

Заграждение из колючей проволоки, которое Литва строит на границе с Беларусью для сдерживания мигрантов, становится ловушкой для зверей. Об этом написал в социальной сети Facebook президент Союза охотников Литвы «Gamta» Раймондас Рибачяускас.

«Я понимаю, что потоки мигрантов вынуждают принимать немедленные меры по защите внешней границы ЕС. С первых же дней с ужасом наблюдал за строительством забора из колючей проволоки. Этот забор имеет свойство задерживать любое живое существо и наносить ему смертельные раны. Строители заборов, видимо, забыли, что границы популяций диких животных не имеют государственных границ, тысячи животных ежедневно ходят туда и обратно через границу, мигрируя к местам кормления, ночлега, нахождения стаи, зимнему или летнему выпасу», – написал Р. Рибачяускас.

Он отметил, что физический забор многие животные просто перепрыгнули бы, но это невозможно сделать, если забор из колючей проволоки.

«Я считаю, что вскоре упомянутый забор станет сплошным кладбищем диких животных, особенно крупнокопытных, основная миграция которых начинается в августе», – говорит Р. Рибачяускас.

«Я не знаю, разбирается ли кто-нибудь в Государственной комиссии по экстремальным ситуациям в дикой природе? Не слышат мнения Министерства окружающей среды, Комитета по охране окружающей среды Сейма, различных экологических коалиций, форумов и обществ. Я понимаю, что, если бы собака укусила мангута, это было бы проблемой государства, но только сотни лосей, оленей, кабанов и волков погибнут в ужасных страданиях. Мелочь по сравнению с укусом щенка…», – заключил он.

Информация «ЛК»