Лесная стратегия ЕС

Фото BFL/Aндрюса Уфартаса

Евросоюз утвердил новую лесную стратегию до 2030 года, в которой предусмотрена реализация строгой охраны древних лесов, высадка 3 млрд новых деревьев и поощрение, где возможно, отказа от сплошной вырубки, сообщает BNS.

На европейском континенте леса и другие лесные массивы покрывают более 43 процентов суши, и в этом отношении это один из самых богатых лесами регионов мира. Но лесные массивы распределены неравномерно. Помимо древесины и изделий из нее леса выполняют множество функций и содержат разнообразные экосистемы, являющиеся домом для большей части биоразнообразия европейских стран. Экосистемные услуги способствуют здоровью и благополучию человека как естественного дома для снижения риска бедствий и борьбы с ним, стабилизации почвы и борьбы с эрозией, регулирования водных ресурсов, снабжения продуктами питания, лекарствами и материалами, а также очисткой воздуха и воды.

Утвержденную стратегию на минувшей неделе представил еврокомиссар из Литвы Виргиниюс Синкявичюс, ответственный за окружающую среду, водные ресурсы и рыболовство. По его словам, основным принципом стратегии является то, что леса играют важную роль в реализации целей климатических изменений ЕС.

«Если не будет подходящего, хорошего состояния лесной экосистемы, мы не можем ожидать, что она будет выполнять функции хранилищ углекислого газа», – заявил BNS в пятницу В. Синкявичюс.

Экономист утверждает, что практически важнейшей целью стратегии, которую планируется реализовать уже в конце этого года, является строгая охрана древних лесов Европы.

«Мы говорим об оставшихся всего 3% древних лесов. Конечно, эта охрана необходима. До конца года мы вместе со странами-членами определим, где есть такие леса, конечно, обеспечим и надлежащую их охрану», – сказал В. Синкявичюс.

«Второй большой и амбициозной целью является посадка за десятилетие дополнительных 3 млрд. деревьев. Конечно, делать это следует на основании экологических принципов – не обязательно несколько посаженных деревьев являются лесом, поэтому мы хотим акцентировать не только важность посадки деревьев, но и то, что лесом может называться лишь полностью сформированная экосистема», – подчеркнул он.

По его словам, в октябре начнет действовать платформа, предназначенная для идентификации территорий, где можно сажать деревья. В этом проекте смогут участвовать общественные организации, учреждения, ведомства.

По словам В. Синкявичюса, потребность обновления стратегии возникла после постановки более высоких целей программы борьбы с климатическими изменениями.

Часть положений стратегии будут носить рекомендательный характер, поскольку их нельзя универсально применять во всех 27 странах-членах, однако такие положения, как охрана древних лесов, будут обязательными и прописанными достаточно строго. Новая лесная стратегия ЕС является частью «зеленого» курса Европы.

Кроме того, на минувшей неделе Европейская комиссия (ЕК) представила программу борьбы с изменением климата до 2050 года, получившую название Fit for 55. Предполагается, что эти меры позволят сократить выбросы двуокиси углерода во всех сегментах европейской экономики, включая производство электроэнергии, автомобильный и жилищный секторы, а также судоходство, авиацию и сельское хозяйство. В 2030 году выбросы должны сократиться на 55 процентов по сравнению с уровнем 1990 года, а к 2050 году их следует свести к нулю.

По данным СМИ, Евросоюз намерен существенно ужесточить стандарты выбросов для новых автомобилей в следующие 15 лет. К 2030 году у новых автомобилей должен сократиться выброс вредных газов на 55 процентов по сравнению с 2021 годом. С 2035 года в Евросоюзе должна быть прекращена продажа новых машин с дизельными и бензиновыми двигателями. Кроме того, предлагается на основных автомагистралях в ЕС через каждые 60 километров построить зарядные станции для электромобилей, а через каждые 150 километров — для машин на водородном топливе.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ