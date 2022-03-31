Не планируется облегчать процедуры росбизнесу, переселяющемуся в Литву — Шимоните

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Литва не планирует упрощать процедуры для компаний, желающих переехать из России и Беларуси, хочет их проверять, заявила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.

«Мы действительно не видим большой необходимости в упрощении процедур, потому что административный вызов и без того немал, а работы у учреждений много, потому что это не безусловная процедура переноса. Мы хотим знать, с какими целями и какие люди переезжают, мы действительно не планируем никаких послаблений», — заявила Шимоните журналистам в Сейме в четверг.

В ответ на вопрос, были ли случаи, когда предприниматели, желающие переехать из этих стран, не получали разрешения, премьер-министр ответила: «Не хотела бы комментировать».