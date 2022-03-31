Не планируется облегчать процедуры росбизнесу, переселяющемуся в Литву — Шимоните

Литва не планирует упрощать процедуры для компаний, желающих переехать из России и Беларуси, хочет их проверять, заявила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.
«Мы действительно не видим большой необходимости в упрощении процедур, потому что административный вызов и без того немал, а работы у учреждений много, потому что это не безусловная процедура переноса. Мы хотим знать, с какими целями и какие люди переезжают, мы действительно не планируем никаких послаблений», — заявила Шимоните журналистам в Сейме в четверг.
В ответ на вопрос, были ли случаи, когда предприниматели, желающие переехать из этих стран, не получали разрешения, премьер-министр ответила: «Не хотела бы комментировать».
В середине марта министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте сообщила, что из-за войны в Украине в Литву планируют приехать тысячи специалистов по информационным технологиям из России и Беларуси.
По словам Армонайте, министерство сотрудничает с российскими и белорусскими ИТ-компаниями, уже работающими в Литве, по вопросам передислокации их подразделений в Литву, а также ведет переговоры о передислокации неназванных подразделений западных компаний.
Президент Литвы выразил позицию согласно которой IT-компании, передислоцирующиеся из России в Литву, представляют риски.
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