Не планируется ужесточать порядок зарубежных поездок – И. Шимоните

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Правительство Литвы не намерено делать более строгим порядок зарубежных поездок, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

По словам премьера, было бы хорошо, если бы люди оценивали необходимость поездки, однако, если они по возвращении соблюдают установленные правила, то она не видит в этом проблемы.

«Было бы хорошо, чтобы люди тщательно оценивали необходимость поездки, однако, поскольку действует порядок, что возвращающийся человек должен предоставить отрицательный тест и по прибытии самоизолироваться на определенный срок, и эти люди соблюдают правила, то правительство не настроено сейчас предлагать дополнительные ограничения, и не будет это делать», – заявила в четверг журналистам в сейме И. Шимоните.

В данный момент по возвращении в Литву из-за границы следует предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее, чем за трое суток до поездки. Тест требуется у лиц с 16 лет.

Исключения применяются для путешествующих на собственных транспортных средствах, которые могут сделать тест в течение 24 часов после прибытия в Литву. Для таких прибывающих также требуется десятидневная изоляция.