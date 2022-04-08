Не только щи: бигус, шукрут и другие блюда

Вот и наступает конец сезона квашеной капусты. Популярнее блюда в пост вряд ли сыщешь. Устали есть щи из капусты и делать салаты с клюквой? Тогда наша подборка вам в помощь.

Салат «Минский»

Картофель — 1−2 шт (отварной), квашеная капуста — 200 г, шампиньоны — 150 г, лук репчатый — 50 г, масло растительное — 15 мл, соль, перец по вкусу.

Подготовьте ингредиенты. Картофель заранее отварите до готовности. Шампиньоны промойте, просушите, нарежьте средними по размеру кусочками. Поджарьте грибы на растительном масле в течение нескольких минут. Картофель остудите и очистите, после нарежьте небольшими кубиками. Добавьте к нему жареные грибы. Добавьте в салат квашеную капусту и немного лука, нарезанного полукольцами или кубиками. Посолите, поперчите, налейте растительного масла. Перемешайте салат и подавайте к столу.

Овощная солянка с грибами

Картошка — 250 г, капуста (свежая и квашеная поровну) — 200 г, грибы свежие (вешенки) — 100 г, лук — 70 г, морковь — 70 г, огурцы соленые — 70 г, маслины — 30 г, чеснок — 4 зубчика, томатная паста — 1 ст.л., масло растительное — для жарки, лимон и специи — по вкусу, лавровый лист — 2−3 листика, перец горошком — 10 шт.

Подготовим все компоненты: воду ставим на газ, шинкуем лук, трем морковку. На другой конфорке разогреваем масло на сковороде и выкладываем лук с морковкой. Пока они пассеруются, режем мелко вешенки и добавляем к зажарке. Тушим все под крышкой несколько минут. Добавляем томатную пасту, немного воды. Трем соленый огурец. Выжимаем чеснок и вводим вместе с огурцом и мелко нарезанными маслинами в зажарку. Еще 3−4 минуты, и она готова. В кипящую воду режем кубиками картошку, бросаем туда перец и лаврушку. Шинкуем свежую, смешиваем с квашеной. Как только картошка почти готова, отправляем в нее капусту. Если сделать это раньше, картошка не проварится. Остается залить в кастрюлю зажарку и выдавить в суп дольку лимона. Еще минут пять, и солянка готова.

Классический шукрут

Копченый окорок — 300 г, бекон — 300 г, варено-копченая колбаса — 300 г, сосиски в натуральной кожуре — 4 шт, капуста квашеная — 800 г, картофель — 8−10 шт, белое сухое вино — 300 мл, лук — 1 шт, чеснок — 2 зубчика, говяжий или свиной жир — 100 г, лавровый лист, соль, перец по вкусу.

В сотейнике растапливаем жир, обжариваем мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Копчености нарезаем порционно и кидаем их в сотейник вместе с капустой, чесноком, солью, перцем, лавровым листом. Перемешиваем. Добавляем вино и тушим все на медленном огне в течение часа. Отдельно отвариваем картофель в мундире и сосиски. Подаем шукрут так: снизу капуста, а на ней — порционные копчености, сосиски, очищенный картофель. Можно украсить любимой зеленью.

Голубцы с фасолью

Капуста кочан —1 шт, лук репчатый —2 шт, капуста квашеная —400 г, фасоль белая консервированная —2 банки, рис —100 г, бульон овощной по вкусу, укроп, петрушка по вкусу, соль по вкусу, перец красный молотый щепотку.

Разберите капусту на отдельные листья. Бланшируйте листья в подсоленной воде до мягкости или бланшируйте кочан целиком. Слейте жидкость из банок с фасолью. Рис отварите до полуготовности. Лук нарежьте, обжарьте. Смешайте рис с луком, квашеной капустой и фасолью. Добавьте зелень и немного посолите. Заверните начинку в капустные листья. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло, выложите в нее голубцы, обжарьте. Затем залейте бульоном так, чтобы он примерно наполовину покрывал голубцы, присолите. Тушите на небольшом огне под крышкой около 40 минут. Перед подачей посыпьте красным молотым перцем.

«Ауфлауф» — немецкая запеканка

Сыр твердый (тертый) — 200 г, картофель — 750 г, капуста квашеная — 750 г, фарш мясной (свиной) — 750 г, лук репчатый (тонко нарезанный) — 1 шт, тмин (по вкусу), молоко (для картофельного пюре), перец душистый, перец черный, соль — по вкусу.

Фарш посолить, поперчить. Обжарить на сковороде. Картофель отварить и сделать крутое пюре. Фарш выложить ровным слоем в форму для запекания. Сверху положить лук. На лук — квашеную капусту. Если вы любите тмин, не будет лишним добавить его в капусту. А если хотите, чтобы было посочнее, можно полить капустным соком. Дальше картофельное пюре. Завершающий слой — тертый сыр. Выпекать в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов, 40-60 минут, до золотистой корочки.

Бигус по‑польски

Квашеная капуста — 500 г, свежая капуста— 350 г, мякоть свинины—400 г, телятина мякоть — 200 г, копченое мясо или колбаса — 200 г, топленое масло — 2 ст. л, сухие белые грибы — 30 г, красное сухое вино — 0, 5 стакана, луковица (большая) — 1 шт, тмин, перец черный, соус сливовый ткемали по вкусу.

Все мясо вымойте и обсушите. Лук нашинкуйте и слегка обжарьте в сковороде, добавив сливочное масло. Выложите к луку кусок свинины и тушите 20 минут до полуготовности, потом выньте мясо и нарежьте кубиками. Свежую капусту порубите, слегка посолите, отварите 5 минут в кастрюле с 1 л кипящей воды. Добавьте в капусту кусок телятины и готовьте под крышкой 20 минут. Снимите с огня, выньте телятину, нарежьте небольшими кубиками и верните в кастрюлю с капустой. Сушеные грибы залейте горячей водой на 15 минут, отвар слейте, грибы нарежьте.

Квашеную капусту промойте, залейте 1 л холодной воды в другой кастрюле, добавьте грибы, лавровый лист и варите на слабом огне под крышкой 30 минут. В кастрюлю с квашеной капустой и грибами добавьте свежую капусту с телятиной, жареную свинину с луком, нарезанную копченую колбасу, ткемали, вино, поперчите и посолите и все перемешайте. Поставьте на слабый огонь и тушите бигус еще 40 минут, при необходимости подливая воду, до полной готовности мяса. Дайте блюду настояться 20 минут и подавайте.

Картошка жареная с капустой

Картофель — 600 г, кислая капуста — 200 г (можно меньше), лук репчатый — 1 шт, растительное масло для жарки, укроп по вкусу (вместо укропа можно посыпать блюдо тмином), соль, перец по вкусу.

Раскалить сковороду, налить масло и обжарить на ней мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Очищенную картошку нарезать, как вы любите и, обсушив, выложить к луку. Обжаривайте практически до готовности. Капусту слейте или дайте высохнуть в дуршлаге. Добавьте в картошку и жарьте вместе с ней до готовности. Посолите и поперчите. Подавайте картошку, посыпав зеленью или тмином.

Котлеты «Сытый муж»

Капуста квашеная — 0,5 л, мука пшеничная — 1,5 стакана, сахар — 1 ст. л., яйцо — 1 шт, сода — 1 ч. л., соль и зелень по вкусу.

Отжать капусту, порезать как можно мельче. Добавить остальные составляющие. Зелень, если собираетесь добавить, тоже мелко порезать. Все тщательно перемешать. Мокрыми руками делаем котлетки -лепешки и жарим с двух сторон на медленном огне до румяной корочки.*