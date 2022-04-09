Талибы запретили производство наркотиков

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Находящееся у власти в Афганистане движение «Талибан» запретила культивацию наркотических растений, в первую очередь – опийного мака. Запрещено и производство наркотиков. Афганистан – крупнейший в мире производитель опиума.

«Постановлением Верховного лидера Исламского эмирата Афганистан, выращивание мака запрещено на всей территории страны. В случае нарушения посевы будут уничтожены, а нарушитель понесет наказание по законам шариата», — говорится в правительственном указе.

Мак приносит афганским крестьянам значительный доход. Объем отрасли оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Реализация постановления может вызвать серьезное сопротивление. Предполагается, что талибы пошли на это, рассчитывая на признание мировым сообществом.