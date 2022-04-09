Призы вильнюсской «Киновесны» – сербскому фильму «Крепость», актерам Реджепович и Келе

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Лучшим дебютным фильмом Вильнюсского международного кинофестиваля «Киновесна» (лит. Kino pavasaris), завершившегося в воскресенье, стала работа «Крепость» сербского режиссера Марка Грба Сингха.

По мнению жюри, фильм, основной структурный материал которого составляют семейные архивные кадры, поднимает ряд острых вопросов, главные из которых — изменение и его отсутствие.

По словам организаторов, в этом году в конкурсе Европейских дебютов фестиваля, в котором представлены премьерные европейские полнометражные фильмы, приняли участие десять фильмов.

Марина Реджепович из Хорватии была названа лучшей актрисой Европейского конкурса дебютов, сыграв роль в фильме «Учительская комната» режиссера Сони Тарокич.

Награду за лучшую мужскую роль получил Гедрюс Кела за роль в фильме Лауринаса Барейши «Пилигримы».

Творческий дуэт Элены Хирон и Сэмюэля М. Дельгадо признан лучшей режиссурой конкурса за фильм «Они несут смерть».

В конкурсе короткометражных фильмов приняли участие 35 фильмов из Европы. Его победителем стал фильм «Невозможные фигуры и другие истории. Часть I» польского режиссера Марты Пайек.

Швейцарский режиссер Джела Хаслер была удостоена особого упоминания за свой короткометражный метрофильм «Над водой». В нем рассказывается о сильных, шокирующих моментах, когда давление современной жизни становится слишком большим.

Приз зрительских симпатий получил фильм Иоахима Триера «Худший человек в мире».

В воскресенье, во время церемонии награждения фестиваля, почтили память литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, погибшего в субботу на Украине, под Мариуполем.

«Мы потеряли режиссера, который делал героическую работу — документировал зверства войны. В этот момент трудно подобрать слова. Сам Мантас не любил многословия. Поэтому я приглашаю всех почтить минутой молчания память Кведаравичюса и людей, которые боролись за свободу Украины», — сказал генеральный директор фестиваля Альгирдас Рамашка.

По его словам, когда «Киновесна» открылась Днем украинского кино, во время которого можно было увидеть фильм «Мариуполь» Кведаравичюса, никто и подумать не мог, что фильм будет повторен при таких трагических обстоятельствах в последний день фестиваля.

«Мантас посвятил свое творчество конфликтным территориям, реальности войны и человечности, которая сияет в этой темноте. Его кино было и будет чрезвычайно важным не только сегодня», — сказал А. Рамашка.

Кведаравичюс (1976 года рождения) в 2011 году создал получивший награды документальный фильм «Барзак» об истощенной войной Чечне и постоянных исчезновениях ее жителей. В 2016 году документальный фильм режиссера «Мариуполь» участвовал в Берлинском кинофестивале.

В 2019 году его первый художественный фильм «Парфенон» попал в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля «Неделя кинокритиков».

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса в Мариуполе.

В этом году зрители «Киновесны» имели возможность увидеть на экранах кинотеатров и дома 90 художественных и 51 короткометражный фильм из 56 стран.

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